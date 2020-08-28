Пт, 28.08.2020
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  • Полиция и Департамент здоровья устроят проверки в увеселительных заведениях

Полиция и Департамент здоровья устроят проверки в увеселительных заведениях

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

В эти выходные полиция вместе с Департаментом здоровья проверит соблюдение ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавируса.

По словам главы Ляэнаского регионального отдела Департамента здоровья Кадри Юхкам, Департамент здоровья в сотрудничестве с полицейскими посмотрим, как выполняется требование о рассредоточении людей. Юхкам сказала, следует что все же избегать людных мест. «Если становится очевидным, что соблюдать дистанцию ​​невозможно, стоит выбрать новое и более безопасное место для проведения времени», - сказала Юхкам.

Ляэнаский префект Кайдо Кыплас сказал, что в прошлом такие проверки организовывались полицией совместно с Департаментом здоровья, и самая важная цель - предотвратить распространение вируса.

«Мы можем предотвратить распространение вируса, если будем заботиться и работать во имя этого и соблюдать установленные ограничения. Мне приятно, что предыдущие проверки показали, что большинство компаний понимают и соблюдают установленные ограничения», - сказал Кыплас.

Кыплас добавил, что во время проверки полиция также обращает внимание на присутствие несовершеннолетних в ночное время и употребление ими алкогольных и наркотических веществ.

В пятницу соблюдение ограничений проверят в Пярну и Хаапсалу, а в выходные дни - также в увеселительных заведениях Ида-Вирумаа, Харьюского уезда и Южной Эстонии.

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