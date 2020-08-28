Опрос: эксперты по недвижимости рекомендуют сейчас не продавать, а сохранить квартиру

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, похоже, что кризис не был настолько длительным и серьезным, чтобы значительно снизить цены.

«В настоящее время выбор на рынке съемного жилья в Таллинне больше, чем обычно, да и уровень цен хороший. Но даже в то время, когда арендная плата упала, две трети экспертов по недвижимости считают, что в 2020 году выгоднее купить жилье, чем снимать его», - сказал Вахтер.

Только 12,1 процента респондентов считают, что выгоднее сдавать внаем, а 21,2 процента заявили, что разницы нет.

«В общем, жилье все равно покупают при любой ситуации. Никто заранее не знает точно, что произойдет, это выяснится позже. Но, например, с момента последнего кризиса индекс 1Partner, то есть средняя цена квадратного метра квартиры в столице, вырос в 2,6 раза», - объяснил Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, квартиры со временем дорожают более значительно, чем, например, дома, которые стали более нишевым продуктом. «Рядом с Таллинном можно купить приличный функциональный дом по цене, равной стометровой квартире в центре города. Можно даже сказать, что дома уже в течение долгого времени были относительно более доступными по цене по сравнению с квартирами», - добавил Вахтер.

«Количество сделок и, косвенно, цены во многом зависят от банков. Если весной денежные краны были практически перекрыты, то теперь кредитные средства снова стали более доступными», - описал Вахтер один из важнейших факторов, влияющих на будущее рынка недвижимости.