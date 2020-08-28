Юрия Гануса уволили с поста главы РУСАДА. Он критиковал чиновников

Общее собрание Российского антидопингового агентства уволило главу организации Юрия Гануса. Ранее такую рекомендацию дал наблюдательный совет агентства. Ганус, известный резкими высказываниями в адрес чиновников и Кремля, не согласен с критикой в его адрес.

Решение об увольнении Гануса единогласно приняли учредители РУСАДА - Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

"Ранее набсовет дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса. Сегодня мы еще раз ознакомились с доводами совета, заслушали доклад аудитора и генерального директора Гануса, - сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Внимательно рассмотрев доводы, общее собрание решило принять рекомендацию и отстранить Гануса. Решение было принято единогласно".

Исполнять обязанности гендиректора будет юрист агентства Михаил Буханов. Нового гендиректора выберут в течение полугода, заявил Поздняков.

Сам Ганус заявил, что общее собрание совершило ошибку, одобрив рекомендацию наблюдательного совета. "В моем понимании это ошибочное решение, соответственно пусть они получают удовольствие от своих ошибок, - сказал он Интерфаксу. - Учредители могут принимать любое решение, это их право согласно законодательству". "Меня беспокоят только последствия. Если у них есть свое видение решения, прекрасно", - добавил Ганус.

"Возникает много вопросов"

5 августа состоялось заседание наблюдательного совета агентства, на котором обсуждались результаты аудиторской проверки РУСАДА, выявившей нарушения в деятельности руководства организации.

По вопросу необходимости рекомендовать собранию учредителей РУСАДА уволить Гануса с поста гендиректора организации шесть членов набсовета проголосовали за, один - против.

В состав наблюдательного совета входят его председатель Александр Ивлев и вице-президент Владимир Чехонин, а также Сергей Хрычиков, Игорь Васильченко, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский и Андрей Строкин.

Тогда Ганус также говорил о несогласии с рекомендацией о его увольнении. "Я профессионал в своем деле. Члены набсовета приняли то решение, за которое им придется отвечать. Они рекомендовали, я не понял, на основании чего. Тот отчет мы оспариваем, возникает много вопросов", - говорил он.

Ганус также заявлял, что после его увольнения может быть затруднен процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации и Союза биатлонистов России - в Международном союзе биатлонистов.

Поздняков говорил, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Также глава Олимпийского комитета России рассказывал, что Ганус якобы пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, что стало для учредителей РУСАДА "сигналом, который позволил усомниться в представленных материалах".

Позднее сообщалось, что Ганус в ответ на обвинения в нарушениях предоставил наблюдательному совету РУСАДА 70-страничный отчет о своей деятельности.

Кто и зачем проверял РУСАДА?