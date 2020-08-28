Три драки вызвали в Тарту страх перед нацистами

По словам Валля, нельзя говорить, что речь идет о неонацистской группировке, которая организованно действует в Тарту под идеологическими знаменами: «Речь идет о маленьком количестве людей, которые уже знакомы полиции. Я считаю, что Тарту все же безопасный город, но ясно, что и в городе с население в 100 000 жителей могут в какое-то время происходить инциденты с выпившими людьми. Но это все же редкое явление».

Tartu Postimees попытался связаться со всеми участниками инцидента на Рюйтли и молодым человеком, кричавшим «Sieg heil!», но этого не получилось. Но редакция смогла связаться с одним его близким знакомым, которые описал его как горячего парня: «Но время от времени взрывается, например, чтобы кого-то избить. Говорит, что снова ходил на Пироговку и дал кому-то в челюсть». Тандем, который попал на видео на улице Рюйтли, это, по его словам, лучшие друзья. У одного из них в Facebook есть фанн-группа, членами которой по состоянию на 28 августа зарегистрировались 48 человек.

В барах не бузят

По словам руководителя бара Zavood Анни Рейно, тема нацистов в Тарту живет уже много лет, а происшествия последнего времени не кажутся чем-то особенным: «Можно сказать, что бывают более напряженные и более спокойные времена. В какой-то момент физических контактов возникает больше, и снова не слышим о них ничего. Иногда они заходят к нам, но я не могу сказать, что они тут напрямую кого-то задирают. Но шумят».

По словам программного руководителя бара «Киви» Пауля Лепассона, инцидент на улице Рюйтли произошел практически у их дверей, но в помещение это не перетекло: «У нас еще нет черного списки из имен тех, кого не нужно пускать, поэтому ничего особенного добавить не могу. Внутри бара проблем из-за мировоззрений не возникало, наша тематика явно не представляет интереса для неонацистов».

Лепассон убежден, что ночная жизнь в Тарту сейчас стала менее безопасной, чем пять лет назад, но значительно безопаснее, чем 15 лет назад: «Драки опять стали происходить и явно потому, что люди с радикальными взглядами после изменений в политике стали чувствовать себя смелее».