Три драки вызвали в Тарту страх перед нацистами

В течение последних двух месяцев в самом центре Тарту произошли как минимум три случая насилия, которые породили в социальных сетях слухи о том, что неонацисты сильнее прежнего активизировались в Тарту и стали еще более агрессивными. По данным полиции, все эти происшествия хоть и связаны с теми же лицами, но нет основании полагать, что речь идет о широкой тенденции, пишет Tartu Postimees.
21 августа около часу ночи на Ратушной площади между тремя молодыми людьми произошла драка. Предположительно двое пьяных молодых людей, один из которых является несовершеннолетним, попросили у 28-летнего студента из Турции закурить. Получив отрицательный ответ, несовершеннолетний отреагировал агрессивно, назвал турка негром и ударил его в лицо.
Ставший жертвой нападения турок, который попросил не публиковать свое имя в газете, в целях самообороны ударил нападавшего велозамком. Он добавили, что хулиганы якобы назвали себя нацистами и сообщили, что если он их ударит, начнется расистская война.
Сразу после инцидента иностранный студент оставил в Facebook запись, в которой призвал тартуских студентов-инстранцев носить с собой что-то для самообороны.
В ночь на 13 августа на улице Лосси произошел инцидент, по первому описанию которого, на молодого человека напали, когда он шел домой. Позже предполагаемые нападавшие сказали полиции, что вины не признают, поскольку, по их словам, конфликт спровоцировал тот молодой человек, который в итоге оказался на асфальте весь в крови. По объяснениям подозреваемых, они спросили у случайного прохожего, не видел ли он на земле потерянные 20 центов. Но тот, по каким-то причинам, прокричал в лицо задавшему вопрос «сраный нацист» и сам пустил в ход кулаки. После чего началась драка, которая закончилась только тогда, когда на место прибыла полиция.
Драка на улице Рюйтли
Похожая на предыдущие история произошла в ночь на 4 июля на улице Рюйтли неподалеку от бара «Киви», когда пьяные люди толкались и выкрикивали друг другу оскорбления. Напряженную ситуацию, в числе прочего, украшали веер в цветах радуги и выкрики в духе нацистской идеологии.
По словам оказавшейся в эпицентре событий Ханны Стины Хейнлоо, они с друзьями спокойно отдыхали и танцевали, размахивая веером в цветах радуги: «Не было никакого LGBT-представления, среди нас не было ни одного гомосексуального человека. Просто получилось так, что веера были цвета радуги». По словам Хейнлоо, некоторые прохожие начали их оскорблять. Один молодой человек с провокационным поведением выкрикивал в адрес веселящейся компании фразы в стиле: «Чертовы пидоры!». Также он прокричал на немецком языке: «Наше время придет! Адольф Гитлер! Да здравствует победа!» А еще агрессивный мужчина счел уместным вдергивать руку на фашистский манер. «Физический контакт начался с того, что светловолосый приятель кричавшего нацистские лозунги ударил в грудь молодого человека из нашей компании, - поделилась воспоминаниями Хейнлоо. – Кроме того, один молодой человек выдрал из рук веер и попытался поджечь его зажигалкой. Я выбила зажигалку у него из рук ударом ноги». По ее словам, о том, что случилось, напоминает дыра в веере.
«После удара кто-то схватил меня за волосы и толкнул. Молодой человек, который был со мной, тоже получил удары кулаком», - описывает происходящее дальше Хейнлоо. Она добавила, что у происходившего было много свидетелей, поскольку у баров в центре города было оживленно. Всего там могло быть человек 20-30.
Не смогла остаться в стороне
По видео видно, как в драку вмешивается еще одна молодая женщина, которую выкрикивавшие нацистские лозунги мужчины тоже толкают. И хотя она попросила ее имени в СМИ не называть, она описала, как не смогла пройти мимо происходящего: «Я тоже была выпившая, но я просто не могла на это смотреть. Я саркастически зааплодировала кричавшему нацистские приветствия молодому человеку и показала ему средний палец. После этого тип со светлыми волосами, который был с ним, рассвирепел и повалил меня на асфальт».
После этого девушка позвонила в полицию. И хотя полицейские прибыли на место за несколько минут, бузотеры в тому моменту разбежались в разные стороны. Около часу ночи полиция нашла их на горке Пирогова. Блондин, который бил девушку, сопротивления полиции не оказал и отправился с ней давать показания. По имеющимся у Tartu Postimees данным, этот молодой человек раньше уже отбывал уголовные наказания.
То, что последние два случая отвечают описаниям, подтверждают и две добавленные в социальные сети видеозаписи. Однако по ним невозможно понять всех обстоятельств.
Ведущий следователь следственной группы по борьбе с насильственными преступлениями Тартуского отдела полиции Калле Валля, что во всех трех случаях речь идет об одних и тех же молодых людях, и они известны по прежним инцидентам: «И все же, допросы показали, что в деталях инциденты различаются, и выявить прямого виноватого не так просто, как это выглядит в обсуждениях в социальных сетях».
«Молодой человек, который кричал на улице Рюйтли нацистские лозунги, четко продемонстрировал свои убеждения, и поскольку это имеется на видеозаписи, то обстоятельства известны. По избиению на улице Лосси и нападении и иностранца дознание еще ведется», – продолжил Валль. В связи со случаем на Лосси, сотрудник полиции привел обстоятельство, что кажущийся на видео в роли жертвы мужчина сам не очень чист с точки зрения закона, поэтому сложнее однозначно зафиксировать обстоятельства.
Валль объяснил, что в одном случае кричавший лозунги молодой человек может быть главным обвиняемым, но на Ратушной площади он скорее вмешивался в происходящее. Турок, насколько известно, напал на несовершеннолетнего, в отношении которого тоже ведется производство.
Следователь подчеркнул, что полиция не хочет никого обвинять или делать героем прежде, чем завершится следствие. Призы ставшего жертвой иностранца иметь при себе при перемещении по городу оружие для самообороны, Валль называет вызывающим обеспокоенность.
Усугубляющейся проблемы нет
По словам ведущего следователя, нельзя утверждать, будто в Тарту в последнее время участились нападения неонацистов: «Поскольку летом было три таких случая и о них много говорят, у людей действительно может возникнуть ощущение, что такое происходит в городе каждый день. В действительности это не так».
По словам Валля, нельзя говорить, что речь идет о неонацистской группировке, которая организованно действует в Тарту под идеологическими знаменами: «Речь идет о маленьком количестве людей, которые уже знакомы полиции. Я считаю, что Тарту все же безопасный город, но ясно, что и в городе с население в 100 000 жителей могут в какое-то время происходить инциденты с выпившими людьми. Но это все же редкое явление».
Tartu Postimees попытался связаться со всеми участниками инцидента на Рюйтли и молодым человеком, кричавшим «Sieg heil!», но этого не получилось. Но редакция смогла связаться с одним его близким знакомым, которые описал его как горячего парня: «Но время от времени взрывается, например, чтобы кого-то избить. Говорит, что снова ходил на Пироговку и дал кому-то в челюсть». Тандем, который попал на видео на улице Рюйтли, это, по его словам, лучшие друзья. У одного из них в Facebook есть фанн-группа, членами которой по состоянию на 28 августа зарегистрировались 48 человек.
В барах не бузят
По словам руководителя бара Zavood Анни Рейно, тема нацистов в Тарту живет уже много лет, а происшествия последнего времени не кажутся чем-то особенным: «Можно сказать, что бывают более напряженные и более спокойные времена. В какой-то момент физических контактов возникает больше, и снова не слышим о них ничего. Иногда они заходят к нам, но я не могу сказать, что они тут напрямую кого-то задирают. Но шумят».
По словам программного руководителя бара «Киви» Пауля Лепассона, инцидент на улице Рюйтли произошел практически у их дверей, но в помещение это не перетекло: «У нас еще нет черного списки из имен тех, кого не нужно пускать, поэтому ничего особенного добавить не могу. Внутри бара проблем из-за мировоззрений не возникало, наша тематика явно не представляет интереса для неонацистов».
Лепассон убежден, что ночная жизнь в Тарту сейчас стала менее безопасной, чем пять лет назад, но значительно безопаснее, чем 15 лет назад: «Драки опять стали происходить и явно потому, что люди с радикальными взглядами после изменений в политике стали чувствовать себя смелее».
По словам программного руководителя клуба «Genialistid» Яана Кроона, и в его заведении слышали о происшествиях последнего времени. Поэтому охранники и работники клуба проинструктированы. С другой стороны, и Кроон сказал, что к нему в клуб люди с радикальными взглядами приходят редко, чтобы продемонстрировать свои убеждения.