"Это современный Освенцим": Следственный комитет Белоруссии не торопится наказывать за пытки и незаконные задержания во время протестов

Одним из пострадавших стал 30-летний Роман Зайцев, который вышел на акцию протеста 9 августа и получил в грудь "нелетальную"светошумовую гранату. Итог - огромная дырка в груди, разрыв барабанных перепонок, повреждение легкого, множество рваных ран от осколков и черепно-мозговая травма, а также оторванные фаланги двух пальцев. Мужчина провел в медикаментозной коме несколько дней и сейчас находится в военном госпитале, передает NEWSru.com.

Компенсацией за ранения семья не занимается, и деньги в качестве поддержки ей перечисляют неравнодушные белорусы. Жена пострадавшего опасается, что после выписки правоохранительные органы могут заинтересоваться Романом как участником несанкционированной акции.

Другого пострадавшего, водителя автобуса Павла Сибилева, следователь "навестил" почти сразу же после того, как тот пришёл в себя. 10 августа, под конец смены, на его маршруте начали создаваться баррикады, и Сибилев вышел из автобуса, чтобы поговорить с коллегой, который тоже встал на маршруте. Когда мужчина собирался вернуться в салон, то почувствовал некий удар сзади: как выяснилось впоследствии, в него попали светошумовая граната и несколько резиновых пуль. Сейчас он понемногу приходит в себя, однако все еще испытывает сильные боли. Тем не менее следователь, по его словам, допрашивал пострадавшего несколько часов.

"Мог меня опросить за 30 минут, а часа два всё длилось. Но мне скрывать нечего. И моя точка зрения такая, что всё оружие против людей тогда - это несправедливо было. У людей ничего не было, мирно все, спокойно. Хотелось бы, чтобы виновные понесли за это все наказание, но не будет этого, думаю", - заявил Сибилев.

Родион Терешков был задержан 9 августа, когда отправился гулять в центр города. Когда станцию метро "Немига" внезапно закрыли, он попытался добраться до дома пешком, но на месте появились автозаки с ОМОНом, который "начал "паковать" всех подряд, в том числе Родиона", а в автозаке ему и другим задержанным распылили в лицо перцовый газ. Некоторое время спустя он смог позвонить жене и сказать, что его везут в изолятор на улице Окрестина, после чего она не слышала и не видела его в течение пяти суток.