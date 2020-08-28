С понедельника карантин требуется прибывающим в Эстонию из 27 стран

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с 31 августа действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии и Великобритании, сообщил BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.

Ограничение свободы передвижения с наступающей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию из Литвы, Латвии, Норвегии, Сан-Марино, Словакии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Сообщения относительно государств и ограничениях для прибывающих из этих стран размещены на сайте МИДа.

7 августа Совет ЕС обновил список третьих стран, включив в него рекомендации о временных ограничениях и возможной отмене ограничений на не являющиеся неотложными поездки в ЕС, на основании которого в Эстонию можно въезжать из Австралии, Грузии, Японии, Канады, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок, за исключением европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных и относительно которых нет ограничений на свободу передвижения.

Ситуация в странах может быстро меняться, поэтому МИД просит учитывать это перед тем, как отправиться в поездку.