«Левада-центр»: более половины россиян опасаются отечественной прививки от коронавируса

Бесплатно и добровольно сделать себе прививку готовы 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок.

Максимум опасений российская вакцина вызывает в возрастной группе 18-24: 62% молодых людей говорят, что не готовы делать прививку. В возрастной группе от 55 и старше, напротив, зафиксирован наибольший процент готовых к вакцине - 46%.

«Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения», - сказал замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.