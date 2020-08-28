От Merko ускользнул контракт на почти 50 миллионов евро

Об этом BNS концерн Merko сообщил в биржевом пресс-релизе, отметив, что переговоры о том, чтобы заключить новый договор о строительстве бизнес-центра Verde в Риге, завершились безрезультатно.

Владелец SIA Hanza 14 - фонд недвижимости Capitalica Baltic Real Estate Fund I сообщил бирже, что SIA Merks нарушили договор. "К сожалению, Merks выполнил лишь небольшие обязанности по договору, но при этом компания пыталась обсудить условия уже заключенного договора", - сказал исполнительный директор Capitalica Андриус Барштыс.

Он отметил, что из-за Merks строительные работы были отложены и возникла опасность изменений основных условий проекта. Поэтому фонд принял решение прекратить договор. Сейчас рассматривается возможность потребовать от Merks штраф в размере более трех миллионов евро.

Предприятие Merko Ehitus сообщило бирже после этого, что не согласно с описанием ситуации фондом Capitalica, а также считает приведенные фондом факты и требования ошибочными и безосновательными.

SIA Merks — это латвийское строительное предприятие, выполняющее общие, инженерные работы, а также занимающееся строительством жилья.