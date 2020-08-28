Алексей Навальный. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике "Шарите". Его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет, говорят врачи.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние его здоровья остается серьезным, непосредственной угрозы его жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента оценить невозможно", - говорится в заявлении клиники.

"Лечащие врачи остаются в тесном контакте с женой Алексея Навального. В согласовании с женой "Шарите" исходит из того, что в его интересах - публичное сообщение о состоянии здоровья", - добавили в клинике.

Более детальную информацию в "Шарите" пообещали сообщить не раньше следующей недели.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подчеркнула, что симптомы отравления ослабевают.

Последние новости о состоянии Алексея: симптомы отравления уменьшаются, но прогнозов врачи не дают https://t.co/JTVexHBnEb — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 28, 2020

Отравление Навального

Ранее на этой неделе "Шарите" заявила, что результаты обследования оппозиционера свидетельствуют об отравлении.

В официальном сообщении немецких врачей было сказано, что "результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются "ингибиторы холинэстеразы".

"Точный состав вещества пока неизвестен, начат дальнейший широкий анализ. Воздействие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме было неоднократно доказано в независимых лабораториях", - сказано в сообщении.

Ингибиторы холинэстеразы - это препараты, способствующие улучшению связей между нейронами в мозгу. Иногда их используют для лечения симптомов у пациентов с деменцией. Среди возможных побочных эффектов - рвота, мышечные спазмы, головная боль и галлюцинации.

В берлинскую клинику Навального перевезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где врачи не нашли признаков отравления.

Что случилось с Навальным

Российскому оппозиционеру стало плохо утром прошлого четверга на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

В самолете у него появилась испарина. Отправившись в туалет, Навальный потерял сознание. Пассажиры рейса публиковали видео, на которых слышно, как он кричит.

После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. В больнице его в состоянии комы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.