План выхода из сланцевой энергетики должен быть готов через четыре месяца, но пока будущее Ида-Вирумаа очень туманно

Представители нескольких министерств и Союза самоуправлений Ида-Вирумаа провели в четверг в Нарве семинар о “справедливом переходе” к энергетике без выбросов углекислого газа. Государственный план такого перехода на 30 лет должен быть готов уже через четыре месяца, но пока в нем нет многих ключевых решений. Более-менее ясно, что электричество в Эстонии будут вырабатывать, в основном, ветряки, расположенные между Йыхви и Раквере, а на смену нарвским электростанцям и кохтла-ярвеским шахтам должны прийти какие-то новые промышленные предприятия. Но сколько новых рабочих мест удастся создать взамен исчезающим, никто из специалистов сказать не смог.
Все хотят видеть план
Решение полностью перейти на новую энергетику и свести к нулю выбросы углекислого газа в Европе к 2050 году принято на уровне ЕС. Причем процесс называется “справедливым переходом”, поскольку не должен, по замыслу, ухудшить положение работников шахт, электростанций и “грязных” производств. На обеспечение справедливости этого перехода Эстония напрямую получит от Евросоюза 340 млн евро, к этим деньгам добавятся также другие субсидии, пособия и кредиты.
В самом сложном положении оказывается эстонская энергетика и сланцевая промышленность, сконцентрированная в Ида-Вирумаа. На данный момент непонятно, обязательно ли “справедливый переход” приведет к закрытию нарвских электростанций и заводов масла. Ведь есть технологии, позволяющие улавливать выделяющийся при сжигании сланца углекислый газ.
Член правления VKG Меэлис Эльдерманн сказал на встрече в Нарве, что готовые решения обходятся в сумму от 100 до 200 миллионов евро, и без госпомощи предприятие их не осилит. Профессор Таллиннского технического университета Андрес Сийрде рассказал, что его команда в сотрудничестве с коллегами из Тартуского университета разрабатывает свои технологии улавливания углекислого газа, но они будут стоить до 250 миллионов, и неясно, будут ли окупаться.
Неопределенность будущего является одной из главных проблем:
“Люди хотят конкретики, - делится своими наблюдениями региональный руководитель Кассы по безработице Аннеки Теэлахк. - Предприятия, которые хотят начать здесь свою деятельность, тоже хотят конкретики”.
“Во-первых, необходимо получить от государства ясность по поводу использования сланца в будущем - конкретную дату или хотя бы год закрытия станций, - говорит координатор туризма в регионе Кадри Ялонен. - Государство должно зафиксировать свои приоритеты, чтобы стало понятно видение государства”.
Интересно, что и чиновники министерств говорят, что государству нужен ясный план. Меэлис Эльдерманн, член правления VKG, считает, что наивно ждать от этого плана конкретной даты закрытия сланцевой отрасли, как и конкретных технологий, которые заменят нынешние. Но, по его мнению, государство должно четко описать этапы предстоящих изменений.
Министерство финансов сейчас проводит интернет-опрос, чтобы выяснить, как жители Ида-Вирумаа видят будущее своего региона. Прийду Ристкок из регионального отдела Минфина рассказал, что анкету заполнили уже больше 900 человек. В целом, люди довольны природой региона, но отмечают нехватку рабочих мест, возможностей для молодежи, хороших условий для проживания. От государства большинство опрошенных хочет, прежде всего, новых рабочих мест и поддержки местной промышленности.
Ида-Вирумаа останется регионом крупной промышленности
Каупо Семпельсон из Министерства экономики и коммуникаций рассказал, что министерство считает приоритетом, чтобы люди не потеряли в деньгах при изменении самой структуры экономики - сейчас в сланцевом секторе зарплаты в 1,5-2 раза выше, чем в других отраслях региона.
340 миллионов европейской помощи министерство хочет направить на комплексное решение проблем, инвестируя, прежде всего в большие химические производства. Хотя чиновник отметил, что нет желания все деньги поделить между тремя-четырьмя заводами, всё-таки поддерживать будут крупную промышленность.
“Речь об инвестициях в современное производство с большой добавленной стоимостью. Я думаю, мы думаем в том же направлении, что и местное население, как показал опрос”, - сказал Семпельсон.
Координатор туристической отрасти Ида-Вирумаа Кадри Ялонен возразила, что необходимо делать экономику разнообразной, например, развивать туризм и креативную экономику.
“Разнообразие экономики очень важно - оно снижает риски, привлекает к работе безработных… Но насчет чего я сомневаюсь - является ли разнообразие экономики заменой крупной промышленности?” - ответил Каупо Семпельсон.
Так же думает член правления VKG Меэлис Эльдерманн:
“Чтобы жить также хорошо или лучше, необходимо производство с высокой добавленной стоимостью - это промышленность, электроника, стартапы, научно-исследовательская деятельность. Это сферы, в которых высокая добавленная стоимость на одного работника. Они поддерживают нормальное функционирование всего общества и позволяют разнообразие экономики - позволяют функционировать туризму, креативной экономике и остальной экономике.”
Похожим образом рассуждает и Стен Андреас Эрлих, - вице-канцлер по вопросам занятости Министерства социальных дел:
“В Ида-Вирумаа роль обрабатывающей промышленности намного выше, чем в остальной Эстонии. Возможно, это плюс. Потому что людей можно будет использовать в новой обрабатывающей промышленности”.
Генерация отодвинется от Нарвы
Яанус Уйга, руководитель отдела энергетики в Министерстве экономики и коммуникаций, рассказал, что основные надежды при “справедливом переходе” министерство, как и весь ЕС, возлагает на офшорные ветряки, то есть стоящие в море. На земле ветровые электростанции с 2024 года планируется активно устанавливать на территории от Йыхви до Раквере. От Йыхви до Нарвы устанавливать новые ветряки будет нельзя, чтобы они не мешали военным радарам, направленным на Россию. Здесь можно будет располагать солнечные панели.
Михкель Аннус из Палаты возобновляемой энергии считает, что производство энергии не должно концентрироваться в одном месте, как сейчас:
“Необходимо изменить шаблон мышления: Ида-Вирумаа может, но не должен быть эпицентром производства энергии в Эстонии”.
Снова и снова на семинаре поднимался вопрос стабильности электроснабжения: не будет ли Эстония оставаться без электричества в пасмурные и безветренные дни? Чтобы этого не случилось, нужно аккумулировать огромное количество энергии. Конкретные технические варианты обсуждались на семинаре в Нарве, но решение нужно будет принять на государственном уровне.
В Палате возобновляемой энергии настроены очень оптимистично и считают, что Эстония будет готова отказаться от сланцевой энергетики к концу десятилетия, а немного позже - и от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Присутствовавшие на встрече лидеры профсоюзов, наоборот, настроены очень скептически.
“20 лет они только говорят, ничего почти не сделано, но через 10 лет они будут готовы, - прокомментировал Александр Старцев, руководитель Ида-Вируского отдела Центрального союза профсоюзов Эстонии. - Они-то будут готовы, а народ? Ничего не сказано о том, куда трудоустроить тысячи человек”.
Работников потребуется много, но ненадолго
Помимо того, что “справедливый переход” уничтожит множество рабочих мест, он сам по себе и создаст какое-то количество рабочих мест. Но ни один из выступавших на семинаре специалистов, не взялся оценить, как много новых вакансий появится. Ясно только, что больше всего будет временных вакансий монтажников и строителей, которые будут монтировать ветряки и солнечные панели.
“Нужно много рабочих рук для установки солнечных панелей, но не много для их обслуживания, - сказал Яанус Уйга из Министерства экономики и коммуникаций. - Вопрос не в том, будет ли работа, а какая она будет”.
Михкель Аннус из Палаты возобновляемой энергии отметил, что много рабочих мест также возникнет при утеплении зданий, которые нужно будет сделать более энергоэффективными:
“Я думаю, это одна из лучших возможностей применить рабочие руки. Это ситуация, в которой выиграют обе стороны. Развитие энергетики будет улучшать нашу среду обитания и способствовать появлению новых рабочих мест”.
Ключевой фактор энергоэффективности жилья - вера в свое будущее
“Справедливый переход” неизбежно затронет не только предприятия, но и жилье, которое нужно будет сделать более экономичным. И здесь комплекс проблем, которые придется решать, ничуть не проще.
Яанус Уйга и Михкель Аннус оптимистично говорят, что центральное отопление можно будет перевести на возобновляемые источники за несколько лет. Здесь нужно отметить, что котельные переходят, в основном, на древесную щепу. Пока деревья растут, они поглощают углекислый газ, поэтому, по логике “справедливого перехода”, сжигание деревьев в целом не увеличивает количество СО2 в атмосфере. В отличие от сжигания сланца, например. Но разумно ли в XXI веке переводить отопление всей страны на дрова?
В дискуссии об энергоэффективности зданий участники семинара предложили также использовать закрытые и затопленные шахты для размещения тепловых насосов. Такой комплекс мог бы отапливать близлежащий поселок или, например, Ахтмескую часть Кохтла-Ярве. В деревнях, по примеру Германии, можно добывать биогаз для отопления из растительных отходов, навоза и канализационных стоков. И то, и другое решение обеспечивают очень дешевое отопление, но само оборудование и его монтаж по карману только государству.
Советник Йыхвиской управы по развитию Рейн Луузе отметил, что во многие дома собственники не хотят вкладывать свои деньги. Яркий пример - Южный микрорайон Кохтла-Ярве: дома, построенные над шахтами, идут трещинами, и владельцам квартир совершенно не до их утепления. Немало в Ида-Вирумаа и совершенно заброшенного жилья.
“Необходимо определить перспективные дома и поселки - это очень сложный процесс, - говорит Рейн Луузе. - Тем более, что дома в частной собственности, а их собственники - разъехались по всему миру”.
По его словам, для этого нужны изменения в законодательстве. И только после определения перспективных домов, можно заниматься повышением их энергоэффективности. В Эстонии выделяется достаточно субсидий и кредитов, чтобы за 20 лет утеплить все многоквартирные дома, но до Ида-Вирумаа эти деньги почти не доходят. Одна из причин в том, что люди, выделяющие деньги, и члены квартирных товариществ в прямом смысле слова говорят на разных языках.
“Я связывался с KredEx и предложил сделать инфодень на русском, - рассказал Рейн Луузе. - Мне ответили, что этим вопросом занимаются три человека, и никто из них не говорит по-русски”.
Но, по словам Луузе, ключевой фактор для повышения энергоэффективности жилья - вера людей в свое будущее:
“Люди боятся брать на себя долговые обязательства, потому что у них нет уверенности в будущем. Местное самоуправление должно брать здесь инициативу на себя”.