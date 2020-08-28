План выхода из сланцевой энергетики должен быть готов через четыре месяца, но пока будущее Ида-Вирумаа очень туманно

“Нужно много рабочих рук для установки солнечных панелей, но не много для их обслуживания, - сказал Яанус Уйга из Министерства экономики и коммуникаций. - Вопрос не в том, будет ли работа, а какая она будет”.

Михкель Аннус из Палаты возобновляемой энергии отметил, что много рабочих мест также возникнет при утеплении зданий, которые нужно будет сделать более энергоэффективными:

“Я думаю, это одна из лучших возможностей применить рабочие руки. Это ситуация, в которой выиграют обе стороны. Развитие энергетики будет улучшать нашу среду обитания и способствовать появлению новых рабочих мест”.

Ключевой фактор энергоэффективности жилья - вера в свое будущее

“Справедливый переход” неизбежно затронет не только предприятия, но и жилье, которое нужно будет сделать более экономичным. И здесь комплекс проблем, которые придется решать, ничуть не проще.

Яанус Уйга и Михкель Аннус оптимистично говорят, что центральное отопление можно будет перевести на возобновляемые источники за несколько лет. Здесь нужно отметить, что котельные переходят, в основном, на древесную щепу. Пока деревья растут, они поглощают углекислый газ, поэтому, по логике “справедливого перехода”, сжигание деревьев в целом не увеличивает количество СО2 в атмосфере. В отличие от сжигания сланца, например. Но разумно ли в XXI веке переводить отопление всей страны на дрова?

В дискуссии об энергоэффективности зданий участники семинара предложили также использовать закрытые и затопленные шахты для размещения тепловых насосов. Такой комплекс мог бы отапливать близлежащий поселок или, например, Ахтмескую часть Кохтла-Ярве. В деревнях, по примеру Германии, можно добывать биогаз для отопления из растительных отходов, навоза и канализационных стоков. И то, и другое решение обеспечивают очень дешевое отопление, но само оборудование и его монтаж по карману только государству.

Советник Йыхвиской управы по развитию Рейн Луузе отметил, что во многие дома собственники не хотят вкладывать свои деньги. Яркий пример - Южный микрорайон Кохтла-Ярве: дома, построенные над шахтами, идут трещинами, и владельцам квартир совершенно не до их утепления. Немало в Ида-Вирумаа и совершенно заброшенного жилья.

“Необходимо определить перспективные дома и поселки - это очень сложный процесс, - говорит Рейн Луузе. - Тем более, что дома в частной собственности, а их собственники - разъехались по всему миру”.

По его словам, для этого нужны изменения в законодательстве. И только после определения перспективных домов, можно заниматься повышением их энергоэффективности. В Эстонии выделяется достаточно субсидий и кредитов, чтобы за 20 лет утеплить все многоквартирные дома, но до Ида-Вирумаа эти деньги почти не доходят. Одна из причин в том, что люди, выделяющие деньги, и члены квартирных товариществ в прямом смысле слова говорят на разных языках.

“Я связывался с KredEx и предложил сделать инфодень на русском, - рассказал Рейн Луузе. - Мне ответили, что этим вопросом занимаются три человека, и никто из них не говорит по-русски”.

Но, по словам Луузе, ключевой фактор для повышения энергоэффективности жилья - вера людей в свое будущее: