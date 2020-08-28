Пт, 28.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
Таави Аас

Эстония снова разрешает прямые полеты из Дании

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Эстония снова разрешает прямые рейсы из Дании, где число инфекций на 100000 жителей упало ниже 25.

Министерство экономики и коммуникаций (MКМ) при допуске или запрете полетов в страны назначения исходит из показателей уровня заболеваемости в этих странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей за последние 14 дней.

По состоянию на 28 августа число инфицированных на 100 000 населения в Дании составляло 24,3.

MКМ регулярно изучает эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает или ограничивает маршруты в зависимости от распространения вируса.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back