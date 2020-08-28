В ЕС пообещали вскоре представить санкционный список по Белоруссии

"Наши министры заключили политическое соглашение по включению в санкционный список отдельных лиц, ответственных за фальсифицированные выборы в Белоруссии и за последующее применение силы Белорусского режима", - сказал Боррель.

По его словам, в санкционный список войдут лица "высокого политического уровня". Боррель отметил, что список подготовит рабочая группа ЕС. Он будет представлен "в ближайшие дни" и принят "так скоро, насколько это возможно".

При этом Боррель отметил, что не уполномочен оглашать "ни конкретное число, ни конкретных имен, которые занесены в список, поскольку эта информация должна быть защищена вплоть до момента введения санкций".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

В ходе первых акций силовики жестко разгоняли протестующих, есть погибшие среди участников протестов. Данные о количестве жертв разнятся: 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о четырех погибших.