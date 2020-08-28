Ограничения на полеты продлены до конца года, но на шесть стран они не распространяются

В эти города из Таллиннского аэропорта можно летать вне зависимости от статистики заражения. По-прежнему можно также летать в те страны, где количество зараженных на 100 тысяч человек меньше 25.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отметил, что количество европейских стран с высоким уровнем заражения выросло до такого уровня, когда, с учетом ныне действующих ограничений, нужно было бы закрыть большую часть авиасообщения из Таллиннского аэропорта. Исходя из этого министр сделал правительству предложение оставить воздушный коридор в часть пунктов назначения открытым. «При выборе городов мы исходили из количества пассажиров и того, какие пункты назначения являются важными узловыми аэропортами, которые обеспечат Эстонии авиасообщение со всем миром. Важным аргументом было и то, что по воздуху доставляют как почту, так и товары, поэтому вышеперечисленные шесть направлений крайне важно держать открытыми», - сказал Таави Аас.

«Решение на самом деле бессрочное, но юридически я могу выдать такой приказ [о продлении ограничений] только до конца года», - сказал Postimees министр экономики и инфраструктуры.

По словам Ааса, в зависимости от ситуации открытыми могут остаться и больше направлений. Правительство следит за ситуацией, заверил министр, и если ситуация изменится в худшую сторону, то оно вернется к вопросу открытых для полетов направлений. Министр также заверил, что по-прежнему можно летать во все те страны, в которых показатель заражения COVID-19 составляет менее 25 на 100 тысяч человек.

В настоящее время в соответствии с действующими ограничениями авиакомпании могут выполнять рейсы из Эстонии в Италию, Кипр, Литву, Норвегию, Словакию, Словению и Венгрию в дополнение к вышеупомянутым шести городам. Кроме того, с сегодняшнего дня Эстония снова разрешает прямые рейсы из Дании, где число инфекций на 100 000 жителей упало ниже 25.

Премьер-министр Ратас отметил, что ситуация с COVID-19 ставит перед сложным выбором, когда развитие событий зависит не только от принимаемых государствами решений, но также от ответственного поведения людей. «Делая исключения, правительство должно было взвесить, с одной стороны, государственные, экономические и общественные потребности Эстонии, а с другой – потенциальную опасность распространения COVID-19 в ситуации, когда показатели заражения как в Европе, так и в мире растут», - отметил премьер-министр. «Правительство сделало исключения с расчетом, что опасность заражения можно уменьшить введением реальных мер готовности, например, требования соблюдать 14-дневную изоляцию по приезде из стран группы риска. Несмотря на это я призываю людей путешествовать только в случае крайней необходимости и тщательно взвешивать цели путешествия и выбор пунктов назначения».

С понедельника, 31 августа, оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 27 стран Европы.

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с 31 августа действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии и Великобритании, сообщил BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.