Полиция ограничивает ночную продажу алкоголя в Харьюмаа и еще четырех уездах

Распоряжением руководителя Пыхьяской префектуры полиции розничная продажа алкоголя запрещается в Харьюмаа с 23.00 до 06.00. Ограничение будет действовать до изменения распоряжения, но, по первоначальной оценке, это краткосрочный запрет, продолжительность которого во многом будет зависеть от отношения самих людей, а также от их поведения и выполнения требования рассредоточения. Полиция и Департамент здоровья будут пересматривать необходимость ограничения раз в неделю.

«По оценке Департамента здоровья, с точки зрения распространения инфекционных заболеваний и принимая во внимание численность населения и плотность застройки, Таллинн является регионом с самым высоким риском в Эстонии. По данным Департамента здоровья на утро сегодняшнего дня, в Харьюмаа активен 61 случай заболевания, и, по оценке департамента, часть заболевших в Харьюмаа заразились напрямую в развлекательных заведениях или были заражены посетителями заведений, где принято употреблять алкоголь. Выпив, у людей теряется привычное чувство опасности – они не держат дистанцию, громко разговаривают, находясь близко друг к другу, и вероятность передачи болезни очень высока», – сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яяни.

Руководитель Лыунаской префектуры полиции Валло Коппел сказал, что так как перед началом учебного года в Тарту прибывают учащиеся из разных регионов (в том числе из-за рубежа), где эпидемиологическая ситуация скорее ухудшилась, то на этой неделе невозможно отказаться от установленного 7 августа ограничения на продажу алкоголя. По его словам, ограничения продолжат действовать и, совместно с Департаментом здоровья, ситуация снова будет проанализирована в ближайшую пятницу.

«Кроме того, в связи с соревнованиями по ралли в Тартумаа и Юго-Восточной Эстонии на следующей неделе, ожидается, что тысячи людей прибудут в Эстонию из различных регионов, где высок коэффициент инфицированных на 100 000 человек. Для защиты здоровья участников, организаторов, зрителей и местных жителей и для предотвращения распространения вируса, устанавливаем с понедельника, 31 августа ограничение на ночную продажу алкоголя также в Пылвамаа, Вырумаа и Валгамаа», – объяснил свое решение руководитель Лыунаской префектуры полиции.