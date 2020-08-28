"Тучи сгустились над отношениями с Россией". Германия пригрозила РФ санкциями из-за дела Навального

Министр иностранных дел Германии на встрече с коллегами из стран ЕС сообщил, что Германия будет готова ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за отравлением Алексея Навального стоят российские власти, пишет Reuters.
"В нескольких сотнях метров от нас клиника Charité, где находится Алексей Навальный. Вы знаете, тучи сгустились над нашими отношениями с Россией. [...] Когда мы узнаем, каким веществом отравили Навального, мы сможем оказать большее давление на РФ, чтобы расследовать это дело. Если Россия откажется оказывать помощь, то нам стоит подумать о нашей реакции", - заявил 28 августа Хайко Маас во время пресс-конференции.
По его словам, Россия должна сделать больше в деле Навального. Маас призвал провести расследование и узнать, кто прямо или косвенно причастен к случившемуся.
Немецкий министр также подчеркнул, что Германия проведет больше исследований, чтобы понять, чем отравили Навального, а также применялось ли это вещество в других случаях. Немецкие СМИ сообщили, что клиника Charité обратилась за помощью к военным экспертам по ядам и боевым отравляющим веществам.