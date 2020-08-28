"Тучи сгустились над отношениями с Россией". Германия пригрозила РФ санкциями из-за дела Навального

"В нескольких сотнях метров от нас клиника Charité, где находится Алексей Навальный. Вы знаете, тучи сгустились над нашими отношениями с Россией. [...] Когда мы узнаем, каким веществом отравили Навального, мы сможем оказать большее давление на РФ, чтобы расследовать это дело. Если Россия откажется оказывать помощь, то нам стоит подумать о нашей реакции", - заявил 28 августа Хайко Маас во время пресс-конференции.