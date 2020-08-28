В воскресенье гостей будут ждать 26 домашних кафе Меривялья

Двери откроют 26 домашних кафе. «Домашние кафе Меривялья особенны тем, что помимо домашних блюд можно отведать деликатесы и кухни других народов. Мы предлагаем яркие здоровые блюда, приготовленные как по традиционным, так и по очень современным рецептам», - сказал Лийнат.

Например,в одном ресторане под открытым небом итальянский повар печет пиццу в дровяной печи, в других ресторанах предлагают португальские и узбекские кушанья. Доступны веганские блюда. В домашних кафе также большой выбор тортов, пирогов, мороженого, сахарной ваты и блинов.

В Меривялья также откроются несколько кафе с произведениями декоративно-прикладного искусства и рукоделием, где можно познакомиться с творчеством художника, приобрести изделия ручной работы и попробовать что-то сделать самостоятельно.