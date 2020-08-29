Как выглядят дачи в Латвии? Самые частые ошибки в их обустройстве

Почти у половины жителей Латвии* есть дача или летний домик. На даче проводят выходные и праздничные дни, но очень часто даче не достает уюта, порядка и завершенности. В принципе, наверное, дачи в Эстонии страдают этими же недостатками. Прочитаем советы дизайнера Дариуса Римкуса: вдруг пригодятся?
Дизайнер IKEA говорит, что во многих дачах наблюдаются схожие ошибки. По его словам, потратив одни выходные на благоустройство, вы сможете наслаждаться уютом вашей резиденции все лето.
«Дача - идеальное место, чтобы убежать от городской суеты на выходные или во время отпуска. Большинству дачи достаются в наследство от родителей или бабушек, и это уже целая история – небольшие домики, некоторые без электричества и воды», - отмечает глава отдела дизайна Дариус Римкус.
Так как почти половина жителей Латвии (49%) планирует обновить свою дачу, специалист по интерьеру делится наиболее частыми ошибками, с которыми не так сложно справиться, чтобы дача приобрела совершенно новый вид.
1. Беспорядок. Очень часто на даче лежит множество вещей, которые мы не используем, но не выкидываем просто потому, что жалко. «Вещи, которые не используются на протяжении нескольких лет, вероятно не пригодятся и в будущем. Устройте субботник на даче, чтобы разобрать все вещи: раздайте или отправьте на переработку то, что вы уже не используете: игрушки, текстиль, одежду. Чем больше свободного пространства, тем больше возможностей для обновления и обустройства более уютного помещения», - советует Римкус.
Следующий шаг - это перебрать те вещи, которые вы решили оставить. Рассортируйте их и найдите каждой свое место. Для небольших вещей подойдут коробки, в которых мелочи найти будет быстрее. Закрытые ящики и шкафчики помогут создать ощущение порядка. Дополнительное место для хранения поможет навести порядок и освободить комнату.
2. Ненужные вещи из квартиры порой отвозят на дачу, и это тоже наиболее частая ошибка в обустройстве летних домов. Старый диван-кровать, ковер или плед - все это разных цветов, явно поношенные, но все еще в пригодном состоянии. Глядя на эту разношерстную компанию, мы понимаем, что дача выглядит не местом отдыха, а чем-то вроде загородной кладовки.
«Некоторые могут уставать от одного вида беспорядка, от нагромождения разных цветов и стилей, текстиля и мебели. Безусловно, нужно давать вещам новую жизнь, такой экологичный подход приветствуется, если посуда, текстиль и стулья оказались одного стиля. Тем не менее небольшие инвестиции в удобный диван, стол или хорошее освещение - и вы будете приезжать на дачу чаще и отдыхать душой и телом. Что-то можно починить или перекрасить, небольшие перемены помогут создать новый облик вашей дачи», - советует Римкус.
3. Слишком разнообразная палитра. Очень часто стены на даче облицованы темным деревом, они поглощают свет и, если в комнате много мебели и текстиля разных оттенков, все это создает ощущение беспорядка и нехватки места. Дизайнер напоминает: чем меньше, тем лучше.
«После субботника на даче вы сможете, с помощью небольших вложений, обновить помещение. Если у вас в летнем доме деревянные стены, я советую использовать светлый хлопковый или льняной текстиль и мебель в белых или бежевых тонах. Накройте старый диван светлым покрывалом, добавьте подходящие подушки и гардины и перекрасьте старый стол и шкаф в светлые тона. Ковер тоже стоит выбирать светлых оттенков, он создаст необходимый уют. На стенах оставьте только те картины и фотографии, которые радуют ваш глаз. Помещение полностью преобразится, ведь цвета влияют на ощущение гармонии и баланса в доме», - рассказывает дизайнер.
Для тех, кто хочет больших перемен, дизайнер предлагает перекрасить стены и потолок в белый цвет. Это отличная база для создания скандинавского стиля со светлыми стенами, лаконичными линиями, хлопковыми тканями, свежей зеленью в интерьере - простота, уют и удобство.
4. Массивная мебель в небольшом помещении. На дачу часто отвозят старую мебель - массивную и темную. Она занимает много места, а темный цвет абсорбирует свет. Дачи в наших широтах не отличаются большой площадью, часто комнаты бывают неправильной формы и со скошенными потолками. Такая мебель только загромождает пространство.
«Для небольших дач стоит выбирать мебель, которая не только компактна и хорошо смотрится, но и выполняет сразу несколько функций. Например, диван-кровать для комфортного ночного сна и дневной дремы, раздвижной или складной стол, складные стулья, которые в случае ненадобности можно убрать. Шкафчики лучше закреплять на стене, не занимая пространство на полу, тем самым в комнате будет больше места. С помощью мини-кухни с переносной варочной панелью, крючками и полками на стене - вы можете создать удобную дачную кухню», - говорит Римкус.
5. Отсутствие уюта на территории. Немаловажная часть любой дачи - это сам участок, который частенько забывают привести в порядок.
«Пара аксессуаров могут полностью изменить образ вашего участка: гирлянда на солнечных батарейках, ковер для террасы, свечи разного размера - все это поможет создать уютную атмосферу у вас на даче», – советует дизайнер.
* Опрос по заказу IKEA проводила компания Norstat в апреле и мае 2020 года. В онлайн-опросе приняли участие 500 респондентов из Латвии.