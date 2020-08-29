Как выглядят дачи в Латвии? Самые частые ошибки в их обустройстве

Дизайнер IKEA говорит, что во многих дачах наблюдаются схожие ошибки. По его словам, потратив одни выходные на благоустройство, вы сможете наслаждаться уютом вашей резиденции все лето.

«Дача - идеальное место, чтобы убежать от городской суеты на выходные или во время отпуска. Большинству дачи достаются в наследство от родителей или бабушек, и это уже целая история – небольшие домики, некоторые без электричества и воды», - отмечает глава отдела дизайна Дариус Римкус.

Так как почти половина жителей Латвии (49%) планирует обновить свою дачу, специалист по интерьеру делится наиболее частыми ошибками, с которыми не так сложно справиться, чтобы дача приобрела совершенно новый вид.

ФОТО: Пресс-фото

1. Беспорядок. Очень часто на даче лежит множество вещей, которые мы не используем, но не выкидываем просто потому, что жалко. «Вещи, которые не используются на протяжении нескольких лет, вероятно не пригодятся и в будущем. Устройте субботник на даче, чтобы разобрать все вещи: раздайте или отправьте на переработку то, что вы уже не используете: игрушки, текстиль, одежду. Чем больше свободного пространства, тем больше возможностей для обновления и обустройства более уютного помещения», - советует Римкус.

Следующий шаг - это перебрать те вещи, которые вы решили оставить. Рассортируйте их и найдите каждой свое место. Для небольших вещей подойдут коробки, в которых мелочи найти будет быстрее. Закрытые ящики и шкафчики помогут создать ощущение порядка. Дополнительное место для хранения поможет навести порядок и освободить комнату.

2. Ненужные вещи из квартиры порой отвозят на дачу, и это тоже наиболее частая ошибка в обустройстве летних домов. Старый диван-кровать, ковер или плед - все это разных цветов, явно поношенные, но все еще в пригодном состоянии. Глядя на эту разношерстную компанию, мы понимаем, что дача выглядит не местом отдыха, а чем-то вроде загородной кладовки.

«Некоторые могут уставать от одного вида беспорядка, от нагромождения разных цветов и стилей, текстиля и мебели. Безусловно, нужно давать вещам новую жизнь, такой экологичный подход приветствуется, если посуда, текстиль и стулья оказались одного стиля. Тем не менее небольшие инвестиции в удобный диван, стол или хорошее освещение - и вы будете приезжать на дачу чаще и отдыхать душой и телом. Что-то можно починить или перекрасить, небольшие перемены помогут создать новый облик вашей дачи», - советует Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

3. Слишком разнообразная палитра. Очень часто стены на даче облицованы темным деревом, они поглощают свет и, если в комнате много мебели и текстиля разных оттенков, все это создает ощущение беспорядка и нехватки места. Дизайнер напоминает: чем меньше, тем лучше.