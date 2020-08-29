Беспорядки в Швеции: протестующие забросали полицейских камнями

Как передает местный телеканал SVT, на улицу в одном из районов города вышли около 300 человек.

Участники столкновений кидали в полицию камни, бутылки и фейерверки. Также протестующие подожгли шины и мусор. На некоторых улицах было перекрыто автомобильное движение.

Несколько дней назад местный активист Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился за разрешением провести перед Исламским центром в Русенгорде манифестации на тему «последствий исламизации Скандинавии». Для участия в ней он намеревался пригласить лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Там же планировалось публично сжечь Коран.

Полиция отказала в разрешении, посчитав акцию опасной для граждан. Направлявшегося в Швецию Расмуса Палудана задержали на границе и запретили въезд в Швецию на 2 года. Однако сожжение Корана членами «Жесткого курса» все же состоялось — в Русенгорде, в промышленной зоне Эмильсторп.