Украина с сегодняшнего дня закрывает границы для иностранцев

Возобновление роста случаев коронавирусной инфекции вынудило правительство Украины снова закрыть границы для иностранцев.
С 29 августа по 28 сентября на Украину смогут попасть только иностранцы, имеющие разрешение на проживание в стране, а также члены международных и гуманитарных миссий, транзитные пассажиры и ряд других категорий. Всего в стране COVID-19 болеют более 54 тысяч человек.
Ограничения не коснутся водителей грузового транспорта, инструкторов государств-членов НАТО, деятелей культуры, прибывающих в страну по приглашению культурных учреждений, и ряда других категорий.
Помимо этого, исключения сделаны для граждан Белоруссии.
Украина может продлить карантин до 1 ноября текущего года, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на сайте офиса президента страны.