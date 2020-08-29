Сб, 29.08.2020
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Михаил Кылварт

Украина с сегодняшнего дня закрывает границы для иностранцев

Украинские медики.

ФОТО: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com

Возобновление роста случаев коронавирусной инфекции вынудило правительство Украины снова закрыть границы для иностранцев.

С 29 августа по 28 сентября на Украину смогут попасть только иностранцы, имеющие разрешение на проживание в стране, а также члены международных и гуманитарных миссий, транзитные пассажиры и ряд других категорий. Всего в стране COVID-19 болеют более 54 тысяч человек.

Ограничения не коснутся водителей грузового транспорта, инструкторов государств-членов НАТО, деятелей культуры, прибывающих в страну по приглашению культурных учреждений, и ряда других категорий.

Помимо этого, исключения сделаны для граждан Белоруссии.

Украина может продлить карантин до 1 ноября текущего года, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на сайте офиса президента страны.

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