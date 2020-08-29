Украина с сегодняшнего дня закрывает границы для иностранцев

С 29 августа по 28 сентября на Украину смогут попасть только иностранцы, имеющие разрешение на проживание в стране, а также члены международных и гуманитарных миссий, транзитные пассажиры и ряд других категорий. Всего в стране COVID-19 болеют более 54 тысяч человек.