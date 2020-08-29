Налогово-таможенный департамент закрыл из-за коронавируса бюро обслуживания в Йыхви

MTA передаcт Департаменту здоровья контактные данные всех лиц, которые могли контактировать с работником в офисе обслуживания. Департамент здоровья направит этим лицам информационное письмо с инструкциями о дальнейших действиях.

Бюро обслуживания в Йыхви будет закрыто как минимум на две недели и откроется 14 сентября. Ближайшие открытые бюро обслуживания находятся в Раквере и Нарве.