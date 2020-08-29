Сб, 29.08.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Эстония
  • Налогово-таможенный департамент закрыл из-за коронавируса бюро обслуживания в Йыхви

Налогово-таможенный департамент закрыл из-за коронавируса бюро обслуживания в Йыхви

Maksu- ja tolliamet.

ФОТО: Arvo Meeks

Налогово-таможенный департамент (MTA) временно закрыл бюро обслуживания в Йыхви, потому что один из сотрудников сдал положительный тест на COVID-19, пишет Postimees.

MTA передаcт Департаменту здоровья контактные данные всех лиц, которые могли контактировать с работником в офисе обслуживания. Департамент здоровья направит этим лицам информационное письмо с инструкциями о дальнейших действиях.

Бюро обслуживания в Йыхви будет закрыто как минимум на две недели и откроется 14 сентября. Ближайшие открытые бюро обслуживания находятся в Раквере и Нарве.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы просим всех людей не посещать наши бюро в случае подозрений или симптомов болезни. Всю информацию о дальнейшей деятельности  мы незамедлительно опубликуем на веб-сайте МТА», - сказала руководитель отдела обслуживания клиентов Налогово-таможенного департамента Хели Кулламаа.

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