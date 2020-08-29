Налогово-таможенный департамент закрыл из-за коронавируса бюро обслуживания в Йыхви

Налогово-таможенный департамент (MTA) временно закрыл бюро обслуживания в Йыхви, потому что один из сотрудников сдал положительный тест на COVID-19, пишет Postimees.
MTA передаcт Департаменту здоровья контактные данные всех лиц, которые могли контактировать с работником в офисе обслуживания. Департамент здоровья направит этим лицам информационное письмо с инструкциями о дальнейших действиях.
Бюро обслуживания в Йыхви будет закрыто как минимум на две недели и откроется 14 сентября. Ближайшие открытые бюро обслуживания находятся в Раквере и Нарве.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы просим всех людей не посещать наши бюро в случае подозрений или симптомов болезни. Всю информацию о дальнейшей деятельности мы незамедлительно опубликуем на веб-сайте МТА», - сказала руководитель отдела обслуживания клиентов Налогово-таможенного департамента Хели Кулламаа.