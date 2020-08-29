Сб, 29.08.2020
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Яна Тоом

Умер исполнитель главной роли в «Черной Пантере»

Chadwick Boseman kehastas filmis «Black Panther» Wakanda uut kuningat

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший супергероя в фильме «Черная Пантера» из кинематографической вселенной Marvel, умер в возрасте 43 лет.

В Twitter актера сообщается, что он четыре года боролся с онкологическим заболеванием. Чедвик Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Соболезнования в связи со смертью Чедвика Боузмана размещают в своих аккаунтах в соцсетях политики и актеры, Большой пост появился в твиттере университета Говарда, выпускником которого был артист. Все отмечают беспрецедентное мужество Чедвика в борьбе с болезнью и его потрясающую работоспособность.

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