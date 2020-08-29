Плановое лечение в больницах Эстонии вернулось на докризисный уровень

Чтобы хоть как-то справиться со сложившейся ситуацией, пришлось увеличить нагрузку на медперсонал. "Мы увеличили количество операций в день и в итоге мы в большей или меньшей степени вышли на нужный уровень по числу пациентов", - рассказал главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Талвинг.

В Ида-Таллиннской центральной больнице отмечают, что ситуация была аналогичной: в течение первых полутора месяцев лета работы у врачей было больше обычного, однако к августу медики вернулись к стандартной нагрузке.

"Мы постарались больше работать в эти месяцы из-за первого полугодия; тем, кто хотел передвинуть свои операции на более поздние сроки, операции проведены, так что я думаю, что никаких эксцессов вообще не было", - пояснила заведующая ЛОР отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Маре Калвет.