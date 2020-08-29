Плановое лечение в больницах Эстонии вернулось на докризисный уровень

Еще в самом начале эпидемии в Эстонии медучреждения приостановили выполнение плановых операций, в итоге медикам пришлось почти все лето работать сверхурочно, но теперь ситуация с очередями в больницах Эстонии вернулась на уровень, бывший до начала чрезвычайного положения, пишет Rus.ERR.
Чтобы хоть как-то справиться со сложившейся ситуацией, пришлось увеличить нагрузку на медперсонал. "Мы увеличили количество операций в день и в итоге мы в большей или меньшей степени вышли на нужный уровень по числу пациентов", - рассказал главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Талвинг.
В Ида-Таллиннской центральной больнице отмечают, что ситуация была аналогичной: в течение первых полутора месяцев лета работы у врачей было больше обычного, однако к августу медики вернулись к стандартной нагрузке.
"Мы постарались больше работать в эти месяцы из-за первого полугодия; тем, кто хотел передвинуть свои операции на более поздние сроки, операции проведены, так что я думаю, что никаких эксцессов вообще не было", - пояснила заведующая ЛОР отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Маре Калвет.
Врачи также отмечают, что в результате эпидемии изменилось поведение пациентов. "Если раньше было так, что если у человека маленький насморк, то они даже приходили на операцию и удивлялись почему их не оперируют, а сейчас такой проблемы вообще нет", - отметила Калвет.