Невнимательность на железной дороге ведет к могиле

Количество железнодорожных аварий в этом году, по сравнению с прошлым годом, снизилось, но железнодорожные компании обеспокоены постоянным игнорированием людьми опасностей, которые таятся на железных дорогах, пишет Postimees.
Специалист по связям с общественностью Elron Мариис Адамберг заявила, что установка светофоров и шлагбаумов на железнодорожных переездах не гарантирует полной безопасности для участников дорожного движения.
Каждую неделю бывают случаи, когда, несмотря на красный сигнал светофора, люди все равно переезжают железную дорогу: как между шлагбаумами, так и сквозь них.
«Живая изгородь, окаймляющая территорию железной дороги, убрана от нерегулируемых переходов, но и эти дополнительные меры безопасности не меняют поведения людей», - отметил она.
По словам Адамберг, железнодорожные компании делают все, чтобы обеспечить защиту в среду для движения, но безопасность железных дорог обеспечивают в первую очередь сами участники движения.
«Если одна из сторон не выполняет свою роль ответственно, то о безопасности не может быть и речи. Наша цель - напомнить всем участникам дорожного движения - пешеходам и водителям - что безопасная транспортная среда требует особенного внимания и соблюдения правил. Мы также обращаем внимание всех родителей на то, что основные правила безопасности должны объясняться детям и поведение самих родителей должны быть примером для них», - сказала она.
Решение: переезд на нескольких уровнях
По словам председателя правления некоммерческой ассоциации по безопасности железных дорог Operation Lifesaver Estonia (OLE) Тамо Вахеметса, железнодорожные переезды в Эстонии находятся в хорошем состоянии и безопасны, но о стопроцентной безопасности можно говорить только при многоуровневых переездах.
«На мой взгляд, переезд через железную дорогу связан с повышенным риском. На переездах нет возможности применять дополнительные меры безопасности. Статистика произошедших аварий не позволяет выделить тот или иной железнодорожный переезд. Несчастные случаи происходят в разных частях Эстонии, на разных переездах, а часто и в местах, где нахождение вообще запрещено», - отметил он.
Люди попадали под поезд не только при переходе через железную дорогу, но даже при ходьбе по железнодорожным путям.
Компании, занимающиеся железнодорожной инфраструктурой, проводят ежегодные проверки железнодорожных переездов в сотрудничестве с органами местного самоуправления, Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора. В ходе проверок фиксируется соответствие железнодорожных переездов требованиям и при необходимости строится переезд.
Хотя железнодорожные переезды могут быть оборудованы как светофорами, так и шлагбаумами, обычному человеку они могут показаться небезопасными. Таким образом, OLE узнало из отзывов людей, что переезд Тонди, Нымме, Хийу и Веэренни представляются для жителей Таллинна наиболее опасными. А тартуских жителей больше всего волнует переезд Няйтузе.
Переезд Тонди, Нымме, Хийу и Веэренни представляются для жителей Таллинна наиболее опасными. А тартуских жителей больше всего волнует переезд Няйтузе.
По словам Вахеметса, информация о недостатках железнодорожных переездов распространяется быстро, и они будут устранены по мере возможностей. «В городском пространстве свободный доступ к железной дороге ограничен живой изгородью, и людей направляют переходить железную дорогу в отведенных для этого местах, где они могут быть замечены машинистами поездов. На железнодорожных переездах установлены защитные ограждения, информационные табло и многое другое, постоянно ищутся и внедряются новые способы информирования о железнодорожных переездах, а также о въезде и пребывании в опасной зоне», - отметил он.
По словам руководителя OLE, положительным моментом является то, что Eesti Raudtee поставили перед собой цель значительно сократить количество железнодорожных переездов без шлагбаумов.
«В то же время необходимо признать, что, согласно международной статистике, около 50 процентов столкновений транспортных средств и поездов происходит на железнодорожных переездах, оборудованных устройствами безопасности. Поэтому чем больше переходов оборудовано шлагбаумами, тем выше становится и для нас этот коэффициент. Единственное хорошее и безопасное решение - отделить железнодорожное движение от автомобильного путем строительства виадуков и туннелей, но на это часто нет денег», - сказал Вахеметс.
Во время карантина меньше железнодорожных происшествий
По словам специалиста по безопасности Elron Натали Аосаар, во время карантина под поезд попало четыре человека, трое из которых погибли.
«По сравнению с 2019 годом, на эстонских железных дорогах сейчас меньше аварий; этот год определенно повлиял на статистику безопасности в период весеннего карантина, когда люди меньше передвигались. Однако количество ДТП увеличилось в начале лета. К сожалению, сейчас по сравнению с первым полугодием произошло на одну аварию больше», - сказала она.
Сейчас на железной дороге в Эстонии погибли три человека
Из четырех человек, попавших под поезд, погибли трое.
- Вечером 19 января велосипедист проехал перед пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Таллинн-Аэгвийду на железнодорожном переезде Юлейыги в Кехре Харьюского уезда. Велосипедист скончался от полученных травм на месте. ДТП произошло на железнодорожном переезде, регулируемом шлагбаумом и светофорами. По предварительным данным, 62-летний мужчина переходил железную дорогу, толкая велосипед.
- Днем 15 июня в городке Ракке волости Вяйке-Маарья Ляэне-Вирумаа скончался пожилой велосипедист, которого сбил поезд. 89-летний мужчина проехал на велосипеде через переход, обордуованный светофром и шлагбаумом, когда для велосипедистов и пешеходов горел красный свет. Мужчина скончался от полученных травм на месте.
- Вечером 16 июня в селе Кулли волости Раасику Харьюского уезда скончался мужчина, попавший под поезд. По словам машиниста, мужчина неожиданно появился перед поездом, и машинист не мог ничего сделать, чтобы предотвратить аварию. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
- Днем 28 июня шестилетний мальчик упал на рельсы между остановками Холванди и Рууса из пассажирского поезда, двигавшегося по маршруту Койдула-Тарту в волости Ряпина Пыльваского уезда. Скорая помощь доставила его в больницу.
Источник: BNS
Аосаар отметил, что более частые опасные ситуации на железнодорожных переездах связаны с невниманием участников дорожного движения. Пешеходы смотрят в смартфон, велосипедисты мчатся по железной дороге, не убедившись, что поезд не приближается, дети играют на железной дороге или в непосредственной близости от нее, водители не уверены в безопасности на железнодорожном переезде и торопятся.
«Тормозной путь поезда в десятки раз больше, чем у обычной машины - поезд не может остановиться, заметив человека, но человек может заметить поезд», - подчеркнул он.
Менеджер по безопасности Elron сказал, что колеса поезда больше не трещат, как в старых поездах, но поезд видно и слышно издалека. «Поезда всегда сигналят как при выходе со станции, так и перед выходом на железнодорожный переезд - внимание людей и их поведение изменились, они будто не ощущают, что являются участниками движения, и основные правила игнорируются», - сказал он.
По словам Аосаара, в детском саду и начале учебного года и детям, и родителям, и другим участникам дорожного движения стоит задуматься о том, как водить безопасно и быть внимательными.
«Каждый взрослый - пример для ребенка, каждый ребенок - пример для его сверстников. Точно так же, как нельзя играть на дороге, так при переходе по нему нужно быть уверенным в безопасности своих действий, переходить железную дорогу нужно только в обозначенном месте и следить, чтобы поезд не приближался», - напомнил специалист по безопасности.
Несчастные случаи закодированы
По статистике, каждый эстонский машинист поезда в среднем каждые три года попадает в аварию, которую он не может предотвратить самостоятельно. Люди, выбирающие профессию водителя, должны помнить, что они будут неоднократно попадать в аварии в течение своей карьеры, и что многие из них могут закончиться смертью.
В железнодорожных компаниях после аварии машинистам поездов при желании предоставляется консультация психолога. После аварии водитель имеет право отказаться от продолжения поездки и вызвать замену машиниста для удаления поезда с места аварии.
Водитель OLE Вахеметс сравнил соотношение сил поезда и столкновения автомобиля с человеком, наступившим на пустую жестяную банку объемом 0,3 литра. «Я этого не почувствую», - сказал он. То же самое и при столкновении поезда с автомобилем: пассажиры поезда могут даже не почувствовать столкновения, но шансы людей в легковом автомобиле выжить невелики.
Даже если машинист замечает перед железной дорогой автомобиль или отвлеченного человека, обычно не в его силах предотвратить аварию. Например, у поезда со скоростью 50 километров в час тормозной путь составляет не менее 150-200 метров, в зависимости от длины поезда. В Эстонии были случаи, когда поезд преодолел более полукилометра после аварии.
В утвержденной правительством программе безопасности дорожного движения на 2016–2025 годы мало говорится о железнодорожных авариях. Документ направлен на сокращение количества аварий на железнодорожных переездах, но конкретных цифр в программе безопасности дорожного движения нет.
Железнодорожные аварии в Эстонии за последние годы
2019 год - 17 железнодорожных аварий, погибло 7 человек
2018 год - 32 железнодорожных аварии, погибло 13 человек
2017 год - 22 железнодорожных аварии, погибло 13 человек
2016 год - 13 железнодорожных аварий, погиб 1 человек
2015 год - 19 железнодорожных аварий, погибло 9 человек
2014 год - 20 железнодорожных аварий, погибло 12 человек
2013 год - 15 железнодорожных аварий, погибло 4 человека
2012 год - 16 железнодорожных аварий, погибло 7 человек
Источник: MTÜ Operation Lifesaver Estonia