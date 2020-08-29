Невнимательность на железной дороге ведет к могиле

Специалист по связям с общественностью Elron Мариис Адамберг заявила, что установка светофоров и шлагбаумов на железнодорожных переездах не гарантирует полной безопасности для участников дорожного движения.

Каждую неделю бывают случаи, когда, несмотря на красный сигнал светофора, люди все равно переезжают железную дорогу: как между шлагбаумами, так и сквозь них.

«Живая изгородь, окаймляющая территорию железной дороги, убрана от нерегулируемых переходов, но и эти дополнительные меры безопасности не меняют поведения людей», - отметил она.

По словам Адамберг, железнодорожные компании делают все, чтобы обеспечить защиту в среду для движения, но безопасность железных дорог обеспечивают в первую очередь сами участники движения.

«Если одна из сторон не выполняет свою роль ответственно, то о безопасности не может быть и речи. Наша цель - напомнить всем участникам дорожного движения - пешеходам и водителям - что безопасная транспортная среда требует особенного внимания и соблюдения правил. Мы также обращаем внимание всех родителей на то, что основные правила безопасности должны объясняться детям и поведение самих родителей должны быть примером для них», - сказала она.

Решение: переезд на нескольких уровнях

​По словам председателя правления некоммерческой ассоциации по безопасности железных дорог Operation Lifesaver Estonia (OLE) Тамо Вахеметса, железнодорожные переезды в Эстонии находятся в хорошем состоянии и безопасны, но о стопроцентной безопасности можно говорить только при многоуровневых переездах.

«На мой взгляд, переезд через железную дорогу связан с повышенным риском. На переездах нет возможности применять дополнительные меры безопасности. Статистика произошедших аварий не позволяет выделить тот или иной железнодорожный переезд. Несчастные случаи происходят в разных частях Эстонии, на разных переездах, а часто и в местах, где нахождение вообще запрещено», - отметил он.

Люди попадали под поезд не только при переходе через железную дорогу, но даже при ходьбе по железнодорожным путям.

Железнодорожные аварии на данный момент. ФОТО: Postimees

Компании, занимающиеся железнодорожной инфраструктурой, проводят ежегодные проверки железнодорожных переездов в сотрудничестве с органами местного самоуправления, Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора. В ходе проверок фиксируется соответствие железнодорожных переездов требованиям и при необходимости строится переезд.

Хотя железнодорожные переезды могут быть оборудованы как светофорами, так и шлагбаумами, обычному человеку они могут показаться небезопасными. Таким образом, OLE узнало из отзывов людей, что переезд Тонди, Нымме, Хийу и Веэренни представляются для жителей Таллинна наиболее опасными. А тартуских жителей больше всего волнует переезд Няйтузе.

Переезд Тонди, Нымме, Хийу и Веэренни представляются для жителей Таллинна наиболее опасными. А тартуских жителей больше всего волнует переезд Няйтузе.