За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 20 жителей Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, большинство положительных результатов тестов выявлено в Ида-Вирумаа (13).

4 новых положительных результата теста было получено в Харьюмаа, по одному из инфицированных выявили в Ляэне-Вирумаа и Тартуском уезде. У одного из зараженных не было зарегистрированного в регистре населения места жительства.

Два зараженных в Ида-Вирумаа - работники шахты «Эстония» и пятеро близких родственников очага сотрудников этой же шахты. Один случай связан с путешествиями. В двух случаях заболели близкие инфицированного. Обстоятельства в трех остальных случаях заражения уточняются.

По состоянию на утро 29 августа, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 9 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. Департамент наблюдает в восточном регионе за 650 жителями.

С очагом на шахте «Эстония» связано 54 случаев заболевания. Вирус на шахту попал от двух работников, посетивших бар Jõhvi Kelder. Поскольку два первых заразившихся работника шахты попали в статистику очага в баре Jõhvi Kelder, то в статистике с заражением на шахте «Эстония» в данный момент связано 52 случаев.

К настоящему моменту заболели 9 посетителей бара Jõhvi Kelder и шесть близко контактировавших с ними. Всего с этим очагом связано 15 случаев заболевания.

С очагом в шахте «Оямаа» в данный момент связано 8 заболеваний.

Всего Департамент здоровья наблюдает за 650 жителями восточного региона для предотвращения распространения Covid-19. Заболели 94 из них.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии провели более 147 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2363 или 1,6% оказались положительными.

Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,5 случая на 100 000 жителей.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.