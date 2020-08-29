В соседних с Таллинном самоуправлениях цены на квартиры в среднем на четверть ниже

«Постоянный рост населения Таллинна часто отмечается в анализах рынка недвижимости, но меньше говорится о том, что также растет и население самоуправлений Харьюского уезда. Многие, особенно молодые семьи, предпочитают жить недалеко от города, где жизнь более спокойная, и при этом развита инфраструктура - от детских садов и школ до торговых центров, - говорит руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Конечно, хорошее транспортное сообщение и цена на недвижимость тоже играют роль - за пределами столицы, как правило, дешевле реализовать мечту о собственном жилье».

По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в июле составила 1989 евро. В самоуправлениях, граничащих со столицей, средняя цена за квадратный метр в тот же период составила в общей сложности 1489 евро.

Таким образом, покупка жилья недалеко от Таллинна в среднем обходится почти на четверть дешевле.

Однако в годовом сравнении жилье недалеко от Таллинна стало дороже. В июле прошлого года средняя цена квадратного метра квартиры в граничащих с Таллинном волостях составила 1263 евро, что на 15% ниже, чем в июле этого года.

В настоящее время все большему количеству людей приходится выезжать за пределы Таллинна еще дальше: в волости Раэ квадратный метр уже стоит в среднем 1891 евро, а в волости Саку - 1723 евро.