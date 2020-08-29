В муниципальных школах Таллинна в этом году за парты сядут 46 200 учеников

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев передал поздравления всем ученикам, учителям, руководству школ и родителям с началом учебного года.

«Здорово, что теперь, спустя несколько месяцев, ученики вновь смогут сесть за школьные парты – я знаю, что дети очень этого ждут, - сказал Белобровцев. – Начинающийся учебный год все же отличается от предыдущих и следует быть внимательными, однако мы тщательно подготовились к тому, чтобы обеспечить детям и учителям безопасную и спокойную учебную среду даже в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Однако это не единственное, над чем стоит думать в начале учебного года – впереди много нового, интересного и позитивного».

Таллиннский департамент образования объявил начинающийся 2020/21 учебный год тематическим годом классного руководителя, чтобы подчеркнуть важность работы классного руководителя и педагога детского сада, и их роль в поддержке развития каждого ребенка.

«Классный руководитель – ключевое лицо в формировании индивидуального подхода к обучению ребенка с его желаниями и потребностями, вместе с родителями, учителями-предметниками, организаторами деятельности по интересам и другими сторонами. Именно к этому учителю в первую очередь обращаются дети со своими печалями и радостями в школе и в детском саду, - пояснил глава Департамента образования Андрес Паюла. – В рамках года классного руководителя мы планируем проводить тематические семинары, обучения, мастер-классы, конкурсы, а также традиционные события – образовательный фестиваль IduEdu и месяц смарт-технологий Nutikuu».

Город продолжает инвестировать в образование. Около 93% школ прошли основательную реновацию, в ближайшее время будут приведены в порядок все школы. Уже 31 августа состоится открытие отремонтированной Тондиской школы, где будут обеспечены современные возможности для учебы детей с особыми потребностями. Идет реновация еще нескольких школ и детских садов.

Всего в Таллинне 194 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 124 детских сада, десять школ по интересам, а также Таллиннское коплиское профтехучилище, Таллиннский учебно-консультативный центр и Таллиннский Дом учителя.