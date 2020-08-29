Директор: ученики думают, что учеба должна быть интересной, но успеха добьются инакомыслящие

Директор гимназии Хьюго Треффнера, одной из лучших школ Эстонии, рассказывает, что молодым людям часто приходится отказываться от работы, если они хотят добиться чего-то в будущем. Перед новым учебным годом он вдохновляет всех: «Наш образ мышления не должен быть приземленным, а цели - низкими, потому что от этого зависит будущее Эстонии», передает Postimees.
До начала нового учебного года остается еще несколько прекрасных летних дней, но Отт Оявеэр (55), давний директор одной из лучших школ Эстонии, гимназии имени Хуго Треффнера, откровенно недоволен. Не потому, что новости о коронавирусе затруднили бы выполнение планов к началу сентября. А потому, что сотрудники клининговой компании нелогично действовали в здании школы в центре Тарту.
А логичность, как вы можете понять из написанного ниже, Оявеэр ценит.
Уборщики неверно вытирали пыль.
Оявеэру пришлось лично вмешаться. И прекратить их работу.
В начале учебного года главный вопрос заключается в том, остановит ли вирус нормальную работу гимназии Треффнера и всех других учебных заведений Эстонии. Однако это не единственная острая проблема, которая беспокоит эстонских учеников, учителей и родителей.
- Каков ваш «план Б», если школьная работа не начнется нормально со следующей недели?
- Не все идет нормально. Город дал указание разогнать учеников и сократить их контакты. К счастью, правительство сняло требование о 50-процентной заполняемости классных комнат. Мы планируем сохранить 10-й класс в школе как можно дольше, но 11-й и 12-й классы будут ходить в школу по очереди: одни на первой неделе, другие - на второй.
- Значит, в любом случае дистанционное обучение придет снова?
- Гибридное обучение - более подходящее этому название. Я предсказываю, что оно обязательно наступит в этом учебном году.
Мы подумали о том, что произойдет, если позволим всем 540 ученикам посещать школу. На переменах они будут в узких коридорах, в столовой за полчаса будут находиться 250 человек - очереди будут длинные, воздуха мало. В любом случае, если заболеваемость увеличится, придется перейти к другому варианту.
Время покажет, как все начнется. Обстоятельства могут измениться очень быстро, поэтому невозможно предсказать, как мы будем организовывать занятия в сентябре-октябре.
- Что показало весеннее дистанционное обучение?
- Я бы сравнил весеннюю чрезвычайную ситуацию с тем, что вас бросили в холодную воду, с кусками льда, и где ничего: ни земли, ни кораблей не видно. Ты либо выплывешь, либо нет.
Это время было трудным для родителей. Ученикам было крайне сложно. И очень незнакомая и трудная ситуация возникла для учителей. Все работали на пределе.
Во время чрезвычайного положения мы организовали учебу в школе немного иначе, чем другие. Мы проводили собрания учителей в Google Meet или Zoom, о которых я раньше и не слышал. Вероятно, я был таким не один. Но человек приспосабливается ко всему. Мы всегда были в курсе событий и провели всего две общешкольные встречи. Было бессмысленно тратить время на большие собрания, потому что никто не знал, к чему все идет. Регулярно звонили учителям с завучем, спрашивали, в чем проблемы, чем можем помочь. Мы согласились, что дискуссии между учителями родственных предметов будут проводиться в WhatsApp или Messenger. Однако руководство ходило в школу впятером, чтобы лично увидеть, кто и что думает, потому что на цифровой встрече непонятно, присутствует человек на самом деле или нет. Вы видите, что он вас слушает, но понимаете, понял он вас или нет.
- Пострадала ли успеваемость учеников во время чрезвычайного положения?
- Определенно пострадала. Пробелы в знаниях станут ясны в сентябре-октябре. Некоторые ученики просто исчезли.
- Сейчас говорят, что ожидания от молодых людей очень высоки, а связанный с этим стресс мешает им им жить.
- Одно, конечно, сейчас сложнее, чем раньше - это государственные экзамены. Если там что-нибудь не получится, то можно будет забыть о самом желанном факультете. Трехлетнее обучение в гимназии должно служить конечной цели - сдаче государственных экзаменов. Ученикам слишком сложно нести бремя ответственности за успешную сдачу государственных экзаменов.
В течение почти тридцати лет преподавания я встречал учеников, которые думали, что все должно быть слишком просто. Возможно, у школьников Эстонии не хватает воли в данный момент, чтобы приложить необходимые усилия. Это еще зависит от образования родителей.
Говорят, что обучение должно быть интересным. Забудьте об этом! Должно ли обучение быть слишком трудным? Может быть, нет. Но для того, чтобы добиться успеха в жизни и достичь желаемого, нужно, в первую очередь, трудиться. Это не должно быть легко. Это рутина. Обычно я даю дружеский совет: нужно отказаться от веселой и интересной работы, чтобы в будущем чего-то добиться.
- Насколько хорошо школы готовят молодых к будущему? Многие предметы, будь то математика или физика, в основном преподаются, как и несколько десятилетий назад.
- Некоторым вещам действительно нужно учить таким образом, но внедрять туда то, что поможет ученикам в дальнейшем обучении.
Видимо, через несколько десятилетий человека, проработавшего 30 лет директором школы, придется искать днем с огнем. Люди все чаще меняют работу и работают так, как хотят, а не по восемь часов в день. Нужно спросить, чего ожидают предприниматели. Например, того, что люди будут работать вместе в небольших группах, ставить цели на два-три месяца, а когда цели будут достигнуты, встретятся снова и обсудят, что делать в следующие три месяца. Это креативно. Но как нам помочь молодым людям, если мы вообще не знаем, какие рабочие места будут в будущем? Это ужасно сложный вопрос. Сказать гимназистам, что они должны учиться так же, как учились в свое время мы, - не тот совет, который сделает их успешными.
Когда я работал в Выру, а Майт Клаассен был губернатором этого города, то я пригласил его к учителям Крейцвальдской гимназии. Он спросил учителей, почему они получают зарплату от эстонского государства.
- Почему же?
- Чтобы ваши ученики были конкурентоспособными на рынке труда через три-четыре, пять или десять лет, все исследования должны служить цели дать ученику такой «рюкзак» из школы, чтобы он или она могли что-то с ним сделать в будущем.
- Что для этого можно добавить в учебный план?
- В гимназии могло быть больше свободы. Учебная нагрузка студентов, 96 курсов, все еще слишком высока. В Финляндии курсов намного меньше. Другими словами, прежде чем говорить о том, что добавить, нам нужно договориться о том, что извлечь из существующей национальной учебной программы. В таком случае школам должно быть предоставлено еще больше возможностей для факультативов, чем сейчас.
- Вскоре хотят отменить экзамены в основной школе. Это разумно?
- Здесь есть противоречие. В конце концов, основная школа - это обязательная школьная ступень. Однако, если выпускные экзамены в основной школе не буду являться обязательными, для меня это будет знаком снижения качества образования. Ведь как еще измерить единый уровень основной школы?!
- Абсурд ведь!
- Абсурд. Эстонский союз школьных директоров уже много лет говорит: сделайте государственные экзамены в гимназии необязательными! Не все должны их сдавать.
- Пусть сдают те, кто хочет в университет?
- Абсолютно так! Или те, кто хочет поехать учиться за границу и кому нужно три государственных экзамена. Почему мы их всех заставляем? Я этого не понимаю!
- Неужели в эстонских школах дела обстоят действительно так хорошо, как написано в результатах теста PISA?
- Конечно! Мы действительно находимся на вершине мира. Это факт. Но какой ценой...
- Ценой тяжелой работы?
- Да. Совместными усилиями учащихся, родителей и школ, как во время весеннего цифрового обучения. Эти совместные усилия и результат впечатляют. Но что сделали чиновники, чтобы увидеть такие результаты? Учителю выплачивается зарплата 1315 евро.
- Учителя усердно работают и без более высокой зарплаты?
- Да! Похоже, за такие деньги согласны работать и руководители, и чиновники государственного монетного двора. Зачем мы им деньги даем?! Но как долго мы будем занимать вершину мира с результатами PISA, когда нехватка учителей в Эстонии так велика?
- Как вы остаетесь на одной волне с молодежью?
- Если честно, это не всегда легко. Мне не стыдно признаться в незнании - и если человек в чем-то признается, это, надеюсь, знак того, что в нем еще не все потеряно. Когда я не знаю чего-то, то прошу прийти и помочь мне. Я благодарен своим детям за помощь.
- Чего, например, вы не знаете?
- Легче спросить, что я знаю и что умею. Некоторым может быть интересно, как у Треффнера может быть такой директор - но в области компьютеров я раньше ничего не знал о Zoom, Meet, Teams и WhatsApp. У меня до сих пор нет Facebook, и я, вероятно, не буду его заводить, - без него можно выжить. Я думаю, что человеческое общение - это то, что люди моего возраста знают немного больше, чем сегодняшняя молодежь. Они знакомы друг с другом где-то в виртуальной среде. Я спрашиваю, вы видели этого человека? Нет, не видел, но общаюсь с ним. Категории мышления и понимания разные.
- Как долго вы еще сможете вдохновлять молодежь и быть директором?
- Этого я не знаю. Пока, вроде, энергии хватает. Есть еще небольшой опыт и навыки. Общество очень быстро изменилось за последние десять лет - вопрос в том, сможете ли вы угнаться за этими изменениями.