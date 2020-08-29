Директор: ученики думают, что учеба должна быть интересной, но успеха добьются инакомыслящие

- В гимназии могло быть больше свободы. Учебная нагрузка студентов, 96 курсов, все еще слишком высока. В Финляндии курсов намного меньше. Другими словами, прежде чем говорить о том, что добавить, нам нужно договориться о том, что извлечь из существующей национальной учебной программы. В таком случае школам должно быть предоставлено еще больше возможностей для факультативов, чем сейчас.

- Вскоре хотят отменить экзамены в основной школе. Это разумно?

- Здесь есть противоречие. В конце концов, основная школа - это обязательная школьная ступень. Однако, если выпускные экзамены в основной школе не буду являться обязательными, для меня это будет знаком снижения качества образования. Ведь как еще измерить единый уровень основной школы?!

- Абсурд ведь!

- Абсурд. Эстонский союз школьных директоров уже много лет говорит: сделайте государственные экзамены в гимназии необязательными! Не все должны их сдавать.

- Пусть сдают те, кто хочет в университет?

- Абсолютно так! Или те, кто хочет поехать учиться за границу и кому нужно три государственных экзамена. Почему мы их всех заставляем? Я этого не понимаю!

Отт Оявеэр, директор гимназии Треффнер. ФОТО: Margus Ansu

- Неужели в эстонских школах дела обстоят действительно так хорошо, как написано в результатах теста PISA?

- Конечно! Мы действительно находимся на вершине мира. Это факт. Но какой ценой...

- Ценой тяжелой работы?

- Да. Совместными усилиями учащихся, родителей и школ, как во время весеннего цифрового обучения. Эти совместные усилия и результат впечатляют. Но что сделали чиновники, чтобы увидеть такие результаты? Учителю выплачивается зарплата 1315 евро.

- Учителя усердно работают и без более высокой зарплаты?

- Да! Похоже, за такие деньги согласны работать и руководители, и чиновники государственного монетного двора. Зачем мы им деньги даем?! Но как долго мы будем занимать вершину мира с результатами PISA, когда нехватка учителей в Эстонии так велика?

Директор гимназии Треффнера. ФОТО: Margus Ansu

- Как вы остаетесь на одной волне с молодежью?

- Если честно, это не всегда легко. Мне не стыдно признаться в незнании - и если человек в чем-то признается, это, надеюсь, знак того, что в нем еще не все потеряно. Когда я не знаю чего-то, то прошу прийти и помочь мне. Я благодарен своим детям за помощь.

- Чего, например, вы не знаете?

- Легче спросить, что я знаю и что умею. Некоторым может быть интересно, как у Треффнера может быть такой директор - но в области компьютеров я раньше ничего не знал о Zoom, Meet, Teams и WhatsApp. У меня до сих пор нет Facebook, и я, вероятно, не буду его заводить, - без него можно выжить. Я думаю, что человеческое общение - это то, что люди моего возраста знают немного больше, чем сегодняшняя молодежь. Они знакомы друг с другом где-то в виртуальной среде. Я спрашиваю, вы видели этого человека? Нет, не видел, но общаюсь с ним. Категории мышления и понимания разные.

- Как долго вы еще сможете вдохновлять молодежь и быть директором?