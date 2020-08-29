Декоративные приемы, которые поразят ваших гостей: секреты профессионалов

Если вы задумались над тем, как оригинально украсить свой дом, не тратя много денег и сил, вам - сюда!

Добавьте красок

ФОТО: cкриншот с сайта inmyroom.ru

Самые обычные постеры или репродукции, портреты и скучные натюрморты можно преобразить банкой краски и получить уникальный арт-объект. А еще расставить в интерьере нужные цветовые акценты и придать ему необходимую атмосферу: хотите — иронии поп-арта, хотите — мрачности нуара.

Используйте трафареты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Малярный скотч+краска+фантазия творят чудеса. Сейчас очень актуальны простые геометрические абстракции натуральных оттенков: круги, треугольники или прямые линии помогут сделать акцент и зонировать пространство.

Как штрих, можно добавить однотонный рисунок — например, ветку пальмы или силуэт кота. Уметь рисовать при этом необязательно — используйте трафареты.

Задействуйте ненужное

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Ресайкл — не только модное слово, но еще и полезное занятие. В дело могут пойти не только остатки отделочных материалов после ремонта, но и старое колесо от велосипеда или сито — тут базовые навыки вышивки будут очень полезны!

Распечатайте фотографии

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если что-то глобальное затевать нет времени и желания — просто распечатайте фото из ленты Инстаграм в формате полароидных снимков и разнообразьте ими минималистичный декор. Ведь ничто так не расскажет о вас, как любимые фотокарточки!