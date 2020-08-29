Декоративные приемы, которые поразят ваших гостей: секреты профессионалов

Как вы думаете, что такое декор? Картины, свечи, статуэтки? Или, может быть, комнатные растения? Вы удивитесь, насколько фантазия может быть безгранична, передает InMyRoom.
Если вы задумались над тем, как оригинально украсить свой дом, не тратя много денег и сил, вам - сюда!
Добавьте красок
Самые обычные постеры или репродукции, портреты и скучные натюрморты можно преобразить банкой краски и получить уникальный арт-объект. А еще расставить в интерьере нужные цветовые акценты и придать ему необходимую атмосферу: хотите — иронии поп-арта, хотите — мрачности нуара.
Используйте трафареты
Малярный скотч+краска+фантазия творят чудеса. Сейчас очень актуальны простые геометрические абстракции натуральных оттенков: круги, треугольники или прямые линии помогут сделать акцент и зонировать пространство.
Как штрих, можно добавить однотонный рисунок — например, ветку пальмы или силуэт кота. Уметь рисовать при этом необязательно — используйте трафареты.
Задействуйте ненужное
Ресайкл — не только модное слово, но еще и полезное занятие. В дело могут пойти не только остатки отделочных материалов после ремонта, но и старое колесо от велосипеда или сито — тут базовые навыки вышивки будут очень полезны!
Распечатайте фотографии
Если что-то глобальное затевать нет времени и желания — просто распечатайте фото из ленты Инстаграм в формате полароидных снимков и разнообразьте ими минималистичный декор. Ведь ничто так не расскажет о вас, как любимые фотокарточки!
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