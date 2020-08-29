Префект - о возможном ограничении торговли алкоголем: не будем забегать вперед

Комментируя запрет на продажу алкоголя в ночное время в различных уездах, префект Идаской префектуры полиции Тарво Крууп сказал, что в настоящее время в Ляэне-Вирумаа этот вопрос не стоит на повестке дня.

«На данный момент я не вижу причин для этого, потому что исходить не из чего, и оценка угроз на данный момент ничего не говорит», - сказал он.

Префект добавил, что нельзя быть уверенным, что введение ограничения продаж может хоть как-то улучшить текущую ситуацию.

«В настоящее время мы не забегаем дальше, чем на неделю вперед. В понедельник я получу новую оценку угрозы от Департамента здоровья, и тогда мы сможем делать на ее основе выводы. На данный момент я бы не сказал, что мы будем вести себя иначе в Ляэне-Вирумаа, потому что местные власти все равно приняли превентивные меры. Так что я не вижу причин что-либо ограничивать".