Фото ⟩ На авторалли в Кохила машина въехала в зрителей

Сегодня на народном автоспринте в Кохила автомобиль одной из команд съехал с дороги. По предварительной информации, в аварии пострадали и зрители.
Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что съехавшая с трассы машина сбила троих детей, двое из которых пострадали. Одному ребенку 10 лет, другому 12 лет.
Один из пострадавших был доставлен в детскую больницу, другой, состояние которого более тяжелое - в Североэстонскую региональную больницу.
По предварительным данным, дети находились на участке внешнего изгиба дороги, где их фактически не должно было быть.
Насколько известно Postimees, соревнование отменено. Эстонская ассоциация автоспорта осведомлена о происшествии и в настоящее время собирает информацию для рассылки.
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