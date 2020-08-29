Сб, 29.08.2020
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  • На авторалли в Кохила машина въехала в зрителей

Фото ⟩ На авторалли в Кохила машина въехала в зрителей

Õnnetuspaik

ФОТО: Postimehe lugeja

Сегодня на народном автоспринте в Кохила автомобиль одной из команд съехал с дороги. По предварительной информации, в аварии пострадали и зрители.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что съехавшая с трассы машина сбила троих детей, двое из которых пострадали. Одному ребенку 10 лет, другому 12 лет.

Один из пострадавших был доставлен в детскую больницу, другой, состояние которого более тяжелое - в Североэстонскую региональную больницу.

По предварительным данным, дети находились на участке внешнего изгиба дороги, где их фактически не должно было быть.

Насколько известно Postimees, соревнование отменено. Эстонская ассоциация автоспорта осведомлена о происшествии и в настоящее время собирает информацию  для рассылки.

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