Письмо 300 эстонцев властям Дании: ваша «зеленая революция» живет за счет эстонского леса

Помимо известных экологических активистов, свои подписи поставили несколько деятелей культуры - Рейн Рауд, Хассо Крулл, Аапо Ильвес, Яан Тятте младший, Михкель Куннус, Кадри Кыусаар и другие. Политики в этом обществе ничем не выделяются, за исключением нескольких известных членов Партии зеленых (Зузу Измайлова, Александр Лаане), кандидатов в Рийгикогу в рядах «Биоразнообразия» и заместителя мэра Тарту Аско Тамме.

«Ни один видный политик не хотел там подписываться. Думаю, что никто даже не предлагал их политикам подписать, потому что представители крупных партий не удосужились опережать лесной сектор», - сказал Луйга.

«Существует определенный способ взаимодействия ряда организаций со СМИ - научный текст, который очень точен и продуман, но не дает достойного результата по таким темам. В то же время такие люди опасаются, что использование другой стратегии может произвести плохое впечатление и наоборот навредить нашему мероприятию. Это дилемма», - добавил он.

Об отсутствии политиков красноречиво свидетельствует предпоследний абзац письма. «Мы призываем вас рассмотреть вопрос о финансировании энергии из древесной биомассы. Эстония - небольшая страна, которая все еще страдает сложным политическим прошлым. Политическая поддержка устойчивого лесного хозяйства слабая из-за сильного влияния лесного сектора».

По словам Луйга, результаты их стратегии уже видны, и они привлекли внимание в Дании.

Однако, в то время как Дания является сильным лидером по импорту древесных пеллет из Эстонии, в Нидерландах деятельность EMA уже принесла ощутимые выгоды. «Я бы сказал, что Нидерланды сделали лучшее. Они согласились, что никаких новых субсидий для новых объектов биомассы не будет», - пояснил Луйга.

«Существовала влиятельная торгово-промышленная палата, которой необходимо разработать стратегию выхода из биомассы. С нашей точки зрения, хорошо, что в Нидерландах очень сильное гражданское общество в этом направлении, и три, четыре или даже больше организаций работают над этим вопросом».

EMA сотрудничает с Verdens Skove, датской организацией по охране лесов, основанной 37 лет назад и имеющей глобальное влияние. В Дании у них есть определенный уровень сотрудничества с несколькими другими организациями гражданского общества, а также планируется совместный проект с датской молодежью, занимающейся вопросами климата.

По словам Луйга, письма были отправлены датским государственным властям, но в основном они были написаны либо в сотрудничестве с датскими партнерами, либо по инициативе самих датчан. Однако теперь было отправлено первое письмо, рожденное исключительно по инициативе EMA.

Письмо в полном виде

ПИСЬМО ДАТЧАНАМ ОБ ИХ РОЛИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭСТОНСКИХ ЛЕСОВ

Министр климата, энергетики и обслуживания Дан Йоргенсен, министр окружающей среды Леа Вермелин

Комитет по климату, энергии и обслуживанию фолькетинга датского парламента, датский народ

Дания гордится своим местом среди климатических лидеров. Однако в вопросе о древесной биомассе датское правительство еще не «встало на сторону науки». Научный совет Европейской комиссии, EASAC, считает, что только древесина местного происхождения и промышленные отходы и вырубки являются экологически безопасными для использования древесной биомассы. Дания - крупнейший покупатель древесных гранул, произведенных в Эстонии. Так что они, вероятно, не местные, и Graanul Invest, крупнейший производитель пеллет в Европе, публично признает, что использует целые деревья, отходы или мусор в соотношении один к одному, но это соотношение, на самом деле, никем не проверялось.

Эстонский фонд природы, одно из самых известных и активных экологических объединений Эстонии, выразил такое мнение об ожидаемой устойчивости пеллетного бизнеса:

«Закупка биомассы в стране-экспортере со снижающейся способностью связывать углерод и уменьшающимся запасом углерода в лесах не является устойчивой с точки зрения климата, даже если критерии соблюдены на уровне лесных хозяйств. Это также неустойчиво с точки зрения защиты видового богатства лесов. Количество лесных птиц в Эстонии сокращается, и большинство лесных местообитаний находятся в невыгодном положении, несмотря на большую площадь, охватываемую различными существующими схемами сертификации. Эти наблюдения охватывают как сертификацию, основанную на оценке рисков цепочки поставок, так и подробный перечень методов управления на уровне единицы лесоуправления. Оба игнорируют более широкие проблемы, которые эта новая отрасль привнесла в управление лесным хозяйством в целом ».

Тем не менее, Fern, лобби устойчивого лесного хозяйства со штаб-квартирой в Брюсселе, недавно описало нынешнюю лесную политику Эстонии следующим образом:

«Эстония вырубает леса такими темпами, которые сократят запас углерода в этом лесу более чем наполовину» - это означает, что нынешние объемы вырубки будут сохранены в текущем десятилетии, - и как промышленные, так и национальные планы развития поддерживают более высокие объемы вырубок.

Фактически, в Эстонии одно из самых интенсивных лесопользований в Европе. Европейская комиссия указала, что весь лесной сектор Европейского Союза не является устойчивым с точки зрения климата или биоразнообразия, что означает, что эти проблемы особенно остро стоят в Эстонии. И действительно, уже более трех лет существует ожесточенная общественная оппозиция нынешней лесной политике.

По общему мнению, устойчивый ежегодный объем вырубки эстонских лесов составляет 8 миллионов кубических метров. В 2013 году Агентство по охране окружающей среды оценило максимальный устойчивый объем рубок (и в то же время не влияющий на климат) в Эстонии на 8,4 млн м3. В рамочном документе Эстонской лесной политики от 1997 года указано 7,8 млн. М3 / год. Оценка воздействия сценариев плана развития лесного хозяйства, заказанного Министерством окружающей среды от SEI Tallinn, который позже был отклонен Министерством из-за включения целей в области климата и биоразнообразия, посчитал, что устойчивый объем вырубки составляет восемь миллионов кубических метров в год, исходя из стабильности популяций видов Natura.

Тем не менее, объемы вырубки в Эстонии за последние 10 лет в среднем составляли 10,7 миллиона кубических метров в год, достигнув 12,5 миллиона кубических метров в 2017 и 2018 годах. Это широко считается серьезной проблемой в Эстонии, начиная от местных жителей, чья среда обитания меняется до неузнаваемости, до чисто экономических опасностей, которые использование возобновляемых природных ресурсов несет с собой предел возобновляемой энергии.

Поскольку четыре миллиона кубометров наших лесов ежегодно экспортируются для производства энергетической древесины, а в последние годы Дания закупила более половины наших производимых пеллет, Дания в значительной степени виновата в разрушении окружающей среды. В принципе, он финансируется за счет денег датских налогоплательщиков, хотя и с помощью различных стимулов, а не прямых субсидий, но результат тот же: излишне углеродоемкая и земельная энергетическая политика. Мы ни в коем случае не уверены, что это настоящая цель и желание большинства граждан Дании.

Мы клянемся переосмыслить использование древесной биомассы. Эстония - маленькая страна, которая все еще страдает от последствий своего сложного политического прошлого. Политическая поддержка устойчивого лесного хозяйства слаба, в то время как лесной сектор очень влиятельный. Промышленность контролирует министерство.

Эстония быстрее встала бы на путь устойчивости и хорошего государственного управления, если бы ей помогали пожилые члены такой демократической семьи, как Дания. Это принесет пользу всем. В соответствии с целевой задачей 3 ООН по сохранению биоразнообразия, принятой в Айти, все стимулы, наносящие ущерб биоразнообразию, должны быть устранены, поэтапно отменены или реформированы к 2020 году, чтобы минимизировать или предотвратить негативные воздействия.