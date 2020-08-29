В Берлине проходит массовая акция протеста против ковид-ограничений

Многие центральные улицы Берлина перекрыты, в том числе и улица 17 июня, которая начинается от Бранденбургских ворот - по ней участники акции следуют к площади Большая звезда, где ожидается митинг. У Бранденбургских ворот также установлена сцена со звукоусилительной аппаратурой, играет громкая музыка. Улица Унтер-ден-Линден, которая начинается по другую сторону Бранденбургских ворот, тоже заполнена людьми.

Практически все участники акции - без масок. Между тем на входах в метро дежурят сотрудники службы безопасности берлинского транспорта, которые проверяют наличие масок и просят их надевать.

В местах скопления людей много полицейских, но проведению акции они не мешают, протестующих не разгоняют. Наблюдение за происходящим идет и с полицейского вертолета, который летает над центром Берлина.

Таблоид Bild со ссылкой на полицию ранее сообщил, что на другой центральной улице столицы Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.