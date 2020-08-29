Переписка Пеэтера Хельме и якобы 12-летней девочки: самому младшему, с кем у меня был секс, было восемь лет

Согласно обвинению, Пеэтер Хельме в интернет-чате «Armastusesaal» использовал ник m41tln. Эту на первый взгляд бессмысленную и случайную комбинацию символов Хельме выбрал сознательно для того, чтобы охарактеризовать себя: мужчина, 41 год, живет в Таллинне. Подобный способ представления себя там является обычным делом: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора потенциального собеседника, и достаточно мало, чтобы все-таки сохранять анонимность.

В «Armastusesaal» часто с помощью реальных данных в именах пользователей можно выбрать среди участников того, с кем хотите пообщаться наедине. 8 октября 41-летний Хельме обратился к человеку с ником Marleen12, которому, согласно принятым там нормам, должно было быть 12 лет.

То, что Хельме считал этого человека ребенком, по словам старшего прокурора Андры Сильд, доказывает в том числе его первое сообщение: «Здравствуй! Что привело сюда такую маленькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в которой Хельме неоднократно говорил о нормальности секса с детьми, о своем опыте с десятилетним и восьмилетним и узнавал об опыте собеседницы.

По словам старшего прокурора, это, по сути, сексуальное домогательство несовершеннолетнего, за что людей уже ранее признавали виновными в суде. По словам Хельме, в его переписке не было попыток соблазнения. «Был только обобщенный разговор на тему секса», - пояснил он.

От плавания до секса

Беседы Хельме и Марлеэн происходили по выходным и будням, как утром, так и в полдень и вечером. И хотя иногда обсуждались обычные, казалось бы, невинные темы – куда ходили на выходных и что делали, - по словам прокурора Андры Сильд, Хельме всегда уводил тему в нужном ему направлении.

Например, в один вечер Хельме интересовался, как прошли выходные Марлеэн. Выступавший под именем Марлеэн агент ответил, что ребенок ходил плавать.

M41: «Окей. Звучит отлично. Между прочим, я тут говорю с одной женщиной, которая занимается сексом со своим партнером и дочерью»

Marleen12: «Это та же самая или как»

M41: «Да. Это довольно интересно»

Marleen12: «Ты тоже»

M41: «Что я»

Marleen12: «Занимался сексом с ними»

M41: «Занимался сексом с этой девушкой»

Marleen12: «мхм, понятно»

M41: «Странно или как:D»

Marleen12: «Нет»

M41: «По-моему, клево, что женщина таким образом обучает свою дочь».

В декабре Пеэтера Хельме задержали и полицейские сообщили ему, что за ником Marleen12 скрывался следователь. Хельме не признал себя виновным в сексуальных домогательствах к ребенку.