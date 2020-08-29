Переписка Пеэтера Хельме и якобы 12-летней девочки: самому младшему, с кем у меня был секс, было восемь лет

Пеэтер Хельме, обвиняемый в умышленном сексуальном домогательстве к ребенку младше 14 лет, под присягой в суде заявил, что он играл в ролевую игру, основанную на сексуальных фантазиях, с человеком под ником Marleen12, зная, что по ту сторону экрана на самом деле взрослый человек. По словам прокурора, в таких случаях это обычная тактика защита, пишет Postimees.
Согласно обвинению, Пеэтер Хельме в интернет-чате «Armastusesaal» использовал ник m41tln. Эту на первый взгляд бессмысленную и случайную комбинацию символов Хельме выбрал сознательно для того, чтобы охарактеризовать себя: мужчина, 41 год, живет в Таллинне. Подобный способ представления себя там является обычным делом: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора потенциального собеседника, и достаточно мало, чтобы все-таки сохранять анонимность.
В «Armastusesaal» часто с помощью реальных данных в именах пользователей можно выбрать среди участников того, с кем хотите пообщаться наедине. 8 октября 41-летний Хельме обратился к человеку с ником Marleen12, которому, согласно принятым там нормам, должно было быть 12 лет.
То, что Хельме считал этого человека ребенком, по словам старшего прокурора Андры Сильд, доказывает в том числе его первое сообщение: «Здравствуй! Что привело сюда такую маленькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в которой Хельме неоднократно говорил о нормальности секса с детьми, о своем опыте с десятилетним и восьмилетним и узнавал об опыте собеседницы.
По словам старшего прокурора, это, по сути, сексуальное домогательство несовершеннолетнего, за что людей уже ранее признавали виновными в суде. По словам Хельме, в его переписке не было попыток соблазнения. «Был только обобщенный разговор на тему секса», - пояснил он.
От плавания до секса
Беседы Хельме и Марлеэн происходили по выходным и будням, как утром, так и в полдень и вечером. И хотя иногда обсуждались обычные, казалось бы, невинные темы – куда ходили на выходных и что делали, - по словам прокурора Андры Сильд, Хельме всегда уводил тему в нужном ему направлении.
Например, в один вечер Хельме интересовался, как прошли выходные Марлеэн. Выступавший под именем Марлеэн агент ответил, что ребенок ходил плавать.
M41: «Окей. Звучит отлично. Между прочим, я тут говорю с одной женщиной, которая занимается сексом со своим партнером и дочерью»
Marleen12: «Это та же самая или как»
M41: «Да. Это довольно интересно»
Marleen12: «Ты тоже»
M41: «Что я»
Marleen12: «Занимался сексом с ними»
M41: «Занимался сексом с этой девушкой»
Marleen12: «мхм, понятно»
M41: «Странно или как:D»
Marleen12: «Нет»
M41: «По-моему, клево, что женщина таким образом обучает свою дочь».
В декабре Пеэтера Хельме задержали и полицейские сообщили ему, что за ником Marleen12 скрывался следователь. Хельме не признал себя виновным в сексуальных домогательствах к ребенку.
«Для меня это была виртуальная игра, которая ничем не отличается от компьютерных онлайн-игр, в которые я играю. Когда я болтал в чате, я был абсолютно уверен, что разговариваю с также играющим в ролевые игры взрослым — и я был прав, поскольку, как выяснилось позже, это был полицейский», - сказал Хельме.
На заседании в пятницу старший прокурор показала записи приватных бесед, которые, по ее мнению, не демонстрируют то, что Хельме разглядел тайную полицейскую операцию - Марлеэн дважды или трижды подчеркнула свою молодость. «У него обычная тактика защиты. Мне не впервой слышать такие слова», - говорит Сильд.
Вопиющая беседа
Воскресенье, 8 декабря, около восьми часов вечера.
M41: «Ты уже говорила со своей мамой о сексе?»
Marleen12: «Не особо»
M41: «Но немного да»
Marleen12: «Совсем немного»
M41: «О чем»
Marleen12: «Она сказала, что еще рано заниматься сексом с мальчиками»
M41: «Ну да, есть разные мнения. Самому младшему, с кем у меня был секс, было восемь лет. Она была довольно молода»
Marleen12: «А ей не было страшно»
M41: «Боялась, но я сначала говорил с ней и с ней до этого беседовал и все разъяснял. Да она поняла, что должна делать так, чтобы мужчине было хорошо»
Marleen12: «ок. Понятно»
M41: «Она действительно нервничала»
Marelen12: «Маленькая»
m41: «да»
После Марлеэн написала Хельме, что теперь должна поесть и идти учиться.
За время интернет-операции, которая длилась два месяца, с Marleen12 связались десятки мужчин. «Результатом стали несколько уголовных дел. Более десяти случаев. Часть уже прошла суд и наказания получены. Случай Хельме один среди многих», - сказала Сильд. По ее словам, стиль беседы Хельме и Марлеэн похож с аналогичными разговорами с домогающимися людьми. «Некоторые более прямолинейны, другие в меньшей степени. Такие беседы, в которых ребенку говорят, что есть знакомые, которые занимались сексом с детьми, и это нормально — довольно распространенное явление. Цель — вызвать у ребенка интерес. Все равно, в какой форме», - говорит Сильд.
Прокурор Сильд сказала, что еще не думала, какое наказание для Хельме требовать у суда. «За такое преступление закон предусматривает денежное наказание или до трех лет тюрьмы», - сказала она. По словам Сильд, поскольку прошлое у всех «жертв» агента Марлеэн разное — у некоторых уже были обвинения, - обобщения делать тяжело. Но, по ее опыту, обычная практика, что за сексуальное домогательство выносят условный тюремный срок.