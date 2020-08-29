Путин усомнился в честности протестующих белорусов

Президент РФ отметил, что "кто-то может сомневаться в результатах", но лично у него "есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны". Поэтому в Кремле исходят из того, что выборы в Белоруссии состоялись, сказал Путин, напомнив, что сразу признал их легитимность и поздравил Лукашенко с победой, пишет Newsru.

Российский президент стал третьим мировым лидером после председателя КНР Си Цзиньпина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, поздравившим Лукашенко с победой, причем еще до объявления официальных результатов.

Белорусский МИД направил приглашение наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ только 15 июля - менее чем за месяц до проведения выборов. За день до этого пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что решение пригласить наблюдателей будет принято "в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом".

Директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир 15 июля заявила, что БДИПЧ не будет направлять наблюдательную миссию в Белоруссию из-за того, что приглашение не было направлено своевременно. Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса БДИПЧ приложило все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами и проводило наблюдение в нескольких странах, поскольку ограничения на поездки были широко сняты. Отсутствие своевременного приглашения в такой сложной ситуации, по словам Гисладоттир, отражает отсутствие обязательств по сотрудничеству с наблюдателями за выборами от БДИПЧ, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ.

В белорусском МИДе решение Бюро назвали "разочаровывающей неожиданностью". Пресс-секретарь ведомства заявил, что в Минске "изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов" в президенты. Направлять наблюдателей в Белоруссию отказалась и Парламентская ассамблея ОБСЕ. Не присылал своих наблюдателей и Центризбирком России. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила это тем, что комиссия не получила соответствующего приглашения.

Она также отметила, что российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ, в этом году также "не имеют возможности прибыть в Беларусь в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием" (цитата по Tut.by). Невозможность отправить наблюдателей от ЦИК в составе миссии СНГ Памфилова объяснила, "мягко говоря, весьма специфическим отношением" белорусских властей к пандемии.

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина в свою очередь объяснила отказ приглашать представителей ЦИК других стран тем, что им не получится обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса.