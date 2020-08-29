Вредоносная атака или мошенничество? Жителей Эстонии призывают сообщать о странных посылках из Китая

О подобных посылках с семенами просят сообщить в Департамент сельского хозяйства Эстонии по электронной почте taimetervis@pma.agri.ee, при возможности просят прислать и фотографию посылки. Семена следует сжечь, поскольку они могут быть заражены опасными вредителями и представлять угрозу для природы Эстонии.

Как сообщила советник по коммуникации Департамента сельского хозяйства Анника Кубья, в последнее время граждане нескольких стран (Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Великобритании, США) получают из Китая, Сингапура, Тайваня и Малайзии упаковки семян, которые они не заказывали и к которым не прилагается документ, подтверждающий соответствие качества требованиям страны, т.е. нет фитосанитарного сертификата.

Все семена, поступающие в Эстонию из третьих стран, должны пройти проверку на границе и сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Фитосанитарный сертификат разрешает импорт семян в Эстонию только из тех стран, система контроля которых признана эквивалентной Европейскому Союзу.

Семена, которые приходили американцам. ФОТО: Whitehouse Police Department