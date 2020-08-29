Глава компании Bonduelle погиб в ДТП

Водитель скрылся с места происшествия, но позже был арестован. Прокуратура Лилля начала расследование по факту непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщает телеканал France 3. Бондюэль скончался на месте, несмотря на усилия спасателей. В компании гибель гендиректора назвали большой потерей.

Жером Бондюэль был сыном покойного основателя овощного гиганта Бруно Бондюэля, он присоединился к семейному бизнесу в 2003 году. В 2019 году был назначен генеральным директором Bonduelle Prospective & Développement. Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди выразил в Twitter соболезнования семье, близким и коллегам Бондюэля, назвав его "настоящим капитаном промышленности, привязанным к землям Севера".