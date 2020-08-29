Коронавирус наступает: Литва оказалась среди стран с высоким риском заражения 

В пятницу Литва избежала попадания в список стран высокого риска, поскольку показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 000 жителей. Однако в субботу Литва установленный порог превысила - заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней там на сегодняшний день составляет 16,4 случая на 100 тысяч жителей. В Эстонии заболеваемость увеличилась с 11,4 до 13,5 случая.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ) Илзе Арая заявила агентству BNS, что, принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности.