У берегов Эстонии затонул катер

В 15:08 в Центр тревоги поступило сообщение, что от Палдиски в сторону Вяйке-Пакри в море наполовину под воду ушел 14-метровый катер, сообщает полиция на своей странице в Twitter.

Возле катера на надувной лодке был мужчина, который покинул уходящее под воду судно. Спасатели доставили человека и надувную лодку на берег.

На берегу мужчину осмотрела скорая помощь, его здоровье в полном порядке.

Сейчас катер, почти ушедший под воду, пытаются доставить на берег, опасности загрязнения окружающей среды на данный момент нет.