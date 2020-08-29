Сб, 29.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
Таави Аас

У берегов Эстонии затонул катер

Пакри

ФОТО: Sander Ilvest

В субботу, 29 августа, днем сотрудники Департамента полиции и погранохраны поспешили на помощь к  человеку с тонущего судна.

В 15:08 в Центр тревоги поступило сообщение, что от Палдиски в сторону Вяйке-Пакри в море наполовину под воду ушел 14-метровый катер, сообщает полиция на своей странице в Twitter.

Возле катера на надувной лодке был мужчина, который покинул уходящее под воду судно. Спасатели доставили человека и надувную лодку на берег.

На берегу мужчину осмотрела скорая помощь, его здоровье в полном порядке.

Сейчас катер, почти ушедший под воду, пытаются доставить на берег, опасности загрязнения окружающей среды на данный момент нет.

ФОТО: politsei/twitter

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