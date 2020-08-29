Фото с места происшествия ⟩ В Китае обрушилось здание ресторана: 17 погибших и 28 пострадавших

В китайской провинции Шаньси в результате обрушения здания ресторана погибли 17 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Xinhua.
Трагедия произошла сегодня, 29 августа, в городе Линьфэнь уезда Сянфэнь. Из-под обломков обрушившегося здания извлекли 45 человек, в том числе тела 17 погибших. 28 человек получили травмы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте продолжается разбор завалов и поиск, возможно, остающихся под ними людей.
Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.
Причины обрушения пока не установлены. Начато расследование.