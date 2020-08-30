Министр Кийк хочет ограничить продажу алкоголя по всей стране. Март Хельме - против

Министр социальных дел Танель Кийк является является сторонником более масштабных запретов: по его словам, возможно введение и общенационального ограничения. "Эта мера показала свою эффективность на примере отдельных городов и уездов, и я думаю, что запрет по всей стране помог бы предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - добавил он.

Судя по всему, позиция Кийка не находит понимания у других членов правительства. "Мы не видим сейчас никаких причин для ограничений в Центральной и Западной Эстонии или на островах. Положение, разумеется, может измениться, но мы готовы реагировать оперативно", - сказал глава МВД Март Хельме, по словам которого, ограничения были установлены на основании оценок Департамента здоровья.