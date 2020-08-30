Министр Кийк хочет ограничить продажу алкоголя по всей стране. Март Хельме - против

Коронавирус стремительно распространяется в Таллинне и Харьюском уезде, поэтому с субботы там было введено ограничение на продажу алкоголя, сообщает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", напоминая также, что в Юго-Восточной Эстонии ограничение начнет действовать с понедельника, а в Тарту ограничение было продлено по случаю начала учебного года.
Министр социальных дел Танель Кийк является является сторонником более масштабных запретов: по его словам, возможно введение и общенационального ограничения. "Эта мера показала свою эффективность на примере отдельных городов и уездов, и я думаю, что запрет по всей стране помог бы предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - добавил он.
Судя по всему, позиция Кийка не находит понимания у других членов правительства. "Мы не видим сейчас никаких причин для ограничений в Центральной и Западной Эстонии или на островах. Положение, разумеется, может измениться, но мы готовы реагировать оперативно", - сказал глава МВД Март Хельме, по словам которого, ограничения были установлены на основании оценок Департамента здоровья.
«Уровень заражения в Центральной Эстонии не настолько высок, чтобы мы должны были начать принимать там какие-то особые меры, однако мы видим, что у нас есть очаг в Ида-Вирумаа, где мы имеем дело с очень серьезной ситуацией. По данным Департамента здоровья, уровень заболеаемости быстро растет также в Таллинне и Харьюском уезде», - сказал Хельме.