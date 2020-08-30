Тысячи противников карантинных мер вышли на митинг в центре Лондона

По данным издания, многие протестующие держали в руках плакаты против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса. Почти никто из них не использовал защитные маски.

На плакатах протестующих виднелись такие надписи как «Коронавирус — это обман», «Нет обязательной вакцинации», «Маски — это намордники» и другие.

Накануне акции Скотленд-Ярд предупредил, что в нынешней ситуации массовые скопления людей компаниями свыше 30-ти человек находятся под запретом, а их участникам грозят штрафы. Тем не менее о каких-либо задержаниях не сообщается.