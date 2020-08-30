Тысячи противников карантинных мер вышли на митинг в центре Лондона

В субботу на Трафальгарской площади в Лондоне собрались более 10 тысяч противников ограничений, введенных из-за COVID-19. Протестующие рассматривают меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как нарушение прав и свобод людей, сообщает Daily Express.
По данным издания, многие протестующие держали в руках плакаты против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса. Почти никто из них не использовал защитные маски.
На плакатах протестующих виднелись такие надписи как «Коронавирус — это обман», «Нет обязательной вакцинации», «Маски — это намордники» и другие.
Накануне акции Скотленд-Ярд предупредил, что в нынешней ситуации массовые скопления людей компаниями свыше 30-ти человек находятся под запретом, а их участникам грозят штрафы. Тем не менее о каких-либо задержаниях не сообщается.
31 июля Британия отложила очередной этап смягчения карантина из-за роста случаев коронавируса. Британия однов из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.