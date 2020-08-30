Индия поставила мировой рекорд по приросту числа зараженных коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в Индии за последние сутки, достигло рекордных для любой страны мира 78 761.
Общее число людей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2, превысило 3,54 млн человек. Из них 2,71 млн пациентов выздоровели (64 935 — за последние 24 часа).
За сутки в Индии от COVID-19 умерли 948 человек. Общее число жертв заболевания в стране достигло 63 498.
По данным университета Джонса Хопкинса, Индия по числу зараженных коронавирусом занимает третье место в мире, отставая от США (более 5,96 млн) и Бразилии (более 3,86 млн).