NASA: к Земле приближается астероид размером с высотный дом

Cближение астероида с Землей ожидается в 19:12 по эстонскому времени. Небесное тело размером от 22 до 49 м приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тысяч км. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км/с.

Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.