NASA: к Земле приближается астероид размером с высотный дом

Астероид 2011 ES4 пролетит 1 сентября вблизи Земли. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Cближение астероида с Землей ожидается в 19:12 по эстонскому времени. Небесное тело размером от 22 до 49 м приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тысяч км. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км/с.
Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.
Ранее американское космическое агентство сообщало, что накануне президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1.Космическое тело пролетит 2 ноября мимо Земли на расстоянии, приблизительно, чуть более 419 тыс. км. По размеру 2018 VP1 не больше школьного автобуса. Астероид не определен как «потенциально опасный», так как компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с нашей планетой.