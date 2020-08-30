Паром Princess Anastasia отменил все круизы до конца 2020 года

Паром «Принцесса Анастасия» так и не пойдет ни в один круиз в 2020 году. Об этом сообщила компания MOBY SPL.
Паром совершает круизы по Балтийскому морю с посещением Эстонии, Латвии, Швеции и Финляндии.
Перевозчик не знает, когда нормализуется коронавирусная обстановка и откроются границы со странами ЕС.
"Паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене всех запланированных рейсов в период с 21 марта по 28 декабря 2020 года включительно", - сообщается в официальной группе парома в cоцсети «Вконтакте».
Многие клиенты компании высказывают свои недовольства в комментариях.
Расстроенным пассажирам предлагают перенести свои поездки на аналогичные маршруты в 2021 году или же вернуть деньги.