Вс, 30.08.2020
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Паром Princess Anastasia отменил все круизы до конца 2020 года

Паром «Принцесса Анастасия»

ФОТО: Lev Fedoseyev/Lev Fedoseyev/TASS

Паром «Принцесса Анастасия» так и не пойдет ни в один круиз в 2020 году. Об этом сообщила компания MOBY SPL.

Паром совершает круизы по Балтийскому морю с посещением Эстонии, Латвии, Швеции и Финляндии.

Перевозчик не знает, когда нормализуется коронавирусная обстановка и откроются границы со странами ЕС.

"Паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене всех запланированных рейсов в период с 21 марта по 28 декабря 2020 года включительно", - сообщается в официальной группе парома в cоцсети «Вконтакте».

Многие клиенты компании высказывают свои недовольства в комментариях. 

Расстроенным пассажирам предлагают перенести свои поездки на аналогичные маршруты в 2021 году или же вернуть деньги.

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