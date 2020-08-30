Паром Princess Anastasia отменил все круизы до конца 2020 года

Паром совершает круизы по Балтийскому морю с посещением Эстонии, Латвии, Швеции и Финляндии.

Перевозчик не знает, когда нормализуется коронавирусная обстановка и откроются границы со странами ЕС.

"Паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене всех запланированных рейсов в период с 21 марта по 28 декабря 2020 года включительно", - сообщается в официальной группе парома в cоцсети «Вконтакте».

Многие клиенты компании высказывают свои недовольства в комментариях.