Главы МИД Эстонии и Финляндии обсудят в Таллинне ситуацию в Белоруссии

В Таллинне он встретится со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, а также рассмотреть возможности передвижения в условиях распространения коронавируса, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония заинтересована в сохранении максимальной свободы передвижения с Финляндией.

По его словам, в ходе встречи с Хаависто стороны обсудят, как ограничения по коронавирусу сказываются на свободе передвижения как между Эстонией и Финляндией, так и в пределах всей Европы.