Вс, 30.08.2020
Главная ирония истории состоит в том, что после падения диктатора вся его культовая «стабильность» немедленно рассыпается. Вадим Штепа
Вадим Штепа
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Главы МИД Эстонии и Финляндии обсудят в Таллинне ситуацию в Белоруссии

Главы МИД Эстонии и Финляндии обсудят в Таллинне ситуацию в Белоруссии

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Välisministeerium

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в воскресенье, 30 августа, посетит с рабочим визитом Эстонию, передает Rus.ERR.

В Таллинне он встретится со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, а также рассмотреть возможности передвижения в условиях распространения коронавируса, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония заинтересована в сохранении максимальной свободы передвижения с Финляндией.

По его словам, в ходе встречи с Хаависто стороны обсудят, как ограничения по коронавирусу сказываются на свободе передвижения как между Эстонией и Финляндией, так и в пределах всей Европы.

Рейнсалу отметил, что введение ограничений по коронавирусу не должно приводить к закрытию внутренних границ в Европейском союзе.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back