Триатлон Ironman изменит на следующей неделе организацию дорожного движения в Таллинне

В связи с основными соревнованиями Ironman в Таллинне (5 сентября) и коротким триатлоном Škoda Laagri 4:18:4 (6 сентября) внесены некоторые изменения в организацию дорожного движения и расписание общественного транспорта в Таллинне и его окрестностях.

Кроме того, в этом году в состязании установлен ряд особых правил как для участников, так и для волонтеров из-за распространения коронавируса, заявили организаторы.

Соревнования Ironman 5 сентября начнутся с заплыва на дистанцию 3,8 километра в озере Харку, продолжатся велосипедной дистанцией в 180,2 километра, которая ведет из столицы в окрестные населенные пункты и обратно через город в Летную гавань, и завершается беговым марафоном на дистанции 42,2 километра, состоящим из двух кругов по улицам столицы.

Параллельно пройдут соревнования Ironman Tallinn 70.3, участники которых преодолеют половину дистанции.