Отремонтированный мост Варраку в Таллинне открывается для движения

Об этом BNS сообщила пресс-служба районной управы Ласнамяэ. В мероприятии по случаю открытия объекта примут участие мэр Михаил Кылварт и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе реконструкции были установлены новые опоры и приведены в порядок бетонные конструкции виадука. Старые бетонные ограждения заменены на металлический решеточный парапет, что позволяет улучшить обзор на перекрестках, расположенных по обеим сторонам моста.

Отремонтировано дорожное полотно виадука и подъездных путей, построены тротуары. На виадуке установлено светодиодное уличное освещение, по обеим сторонам моста появились пешеходные переходы с особым освещением.