Вс, 30.08.2020
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Отремонтированный мост Варраку в Таллинне открывается для движения

Varraku sild.

ФОТО: Andrei Kuzitškin

В понедельник, 31 августа, в 11.00 после реконструкции открывается для движения пересекающий Лаагна теэ мост Варраку.

Об этом BNS сообщила пресс-служба районной управы Ласнамяэ. В мероприятии по случаю открытия объекта примут участие мэр Михаил Кылварт и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе реконструкции были установлены новые опоры и приведены в порядок бетонные конструкции виадука. Старые бетонные ограждения заменены на металлический решеточный парапет, что позволяет улучшить обзор на перекрестках, расположенных по обеим сторонам моста. 

Отремонтировано дорожное полотно виадука и подъездных путей, построены тротуары. На виадуке установлено светодиодное уличное освещение, по обеим сторонам моста появились пешеходные переходы с особым освещением. 

Для того чтобы улучшить возможности передвижения людей с нарушением зрения, на пешеходных переходах установлены рельефные тротуарные плиты.

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