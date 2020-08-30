Калакаускас о дистанционном обучении: учитель вынужден разговаривать с телевизором

В первом в этом телесезоне выпуске передачи "Своя правда", посвященном проблемам дистанционного обучения, приняли участие чиновники, учителя, родители и, конечно же, сами школьники. По оценке учителя истории и обществоведения Игоря Калакауска, для гуманитарных наук дистанционное обучение оборачивается полным фиаско.
Невозможно преподавать гуманитарные предметы, не понимая, слушают тебя или нет - уверен Калакаускас.
"Когда учитель просто разговаривает с телевизором, ощущение такое, что ты начинаешь просто сходить с ума. Обратная связь очень важна для учителя", - сказал Калакаускас. "И когда при этом все советовали учителям, как себя вести: Департамент образования советовал, администрация школы советовала, родители настоятельно советовали и разумеется, ученики тоже советовали! Когда во время онлайн-урока у значительной части учеников внезапно отключаются камеры, то я немного не понимаю, с кем я говорю - аватарка меня о чем-то спрашивает, и я, конечно, ей отвечаю".
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Школа будущего" уже в этот понедельник, в 20:30 на ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.