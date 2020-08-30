Калакаускас о дистанционном обучении: учитель вынужден разговаривать с телевизором

"Когда учитель просто разговаривает с телевизором, ощущение такое, что ты начинаешь просто сходить с ума. Обратная связь очень важна для учителя", - сказал Калакаускас. "И когда при этом все советовали учителям, как себя вести: Департамент образования советовал, администрация школы советовала, родители настоятельно советовали и разумеется, ученики тоже советовали! Когда во время онлайн-урока у значительной части учеников внезапно отключаются камеры, то я немного не понимаю, с кем я говорю - аватарка меня о чем-то спрашивает, и я, конечно, ей отвечаю".