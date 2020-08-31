Директор двух гимназий: дистанционка превратила обычных школьников в детей с особыми потребностями

Один из гостей передачи - директор сразу двух таллиннских гимназий Андрей Канте, отвечая на вопрос ведущих, сказал, что школы далеко не всегда могли оказать своим ученикам нужную поддержку в этот непростой период. Особенно это касается учеников младших классов и тех, кто учится не на родном языке.

"Те дети, которые учатся не на родном языке - автоматически дети с особыми потребностями. Более того, я хочу сказать, что эта ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Если у ребенка нет особой мотивации учиться, то ему кто-то должен помочь. И для этого у школ есть система поддержки, но эта система поддержки не всегда может справиться, особенно, когда события развиваются лавинообразно", - сказал Канте.