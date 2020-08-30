Штаб Тихановской озвучил планы оппозиции после передачи ей власти

"После того, как власть перейдет победившему народу, будет сформировано переходное правительство (на основе существующего сейчас), будет восстановлена Конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены", - сказали в штабе.

Тихановская после выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, выехала в Литву. По ее инициативе в Белоруссии был сформирован Координационный совет оппозиции по транзиту власти в республике.

В Республике Беларусь третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.